قازاقستاندا اسكەرگە شاقىرۋ پروتسەسى سيفرلىق فورماتقا كوشىرىلەدى
استانا. KAZINFORM — قازاقستاندا اسكەرگە شاقىرۋ جانە اسكەري ەسەپكە الۋ ۇدەرىستەرى تولىقتاي سيفرلىق فورماتقا كوشىرىلمەك. ۇكىمەت قاۋلىسىنا سايكەس، ازاماتتاردىڭ دەرەكتەرى مەن شاقىرۋ كوميسسيالارىنىڭ شەشىمدەرى ەندى ءبىرىڭعاي سيفرلىق جۇيە ارقىلى راسىمدەلىپ، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىمەن ينتەگراتسيالانادى.
قازاقستان ۇكىمەتى 2026 -جىلعى 22-ماۋسىمداعى قاۋلىسىمەن ازاماتتاردى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ جانە ونى ۇيىمداستىرۋ قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزدى.
جاڭا وزگەرىستەردىڭ نەگىزگى ماقساتى - اسكەرگە شاقىرۋ پروتسەسىن سيفرلاندىرۋ جانە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرىن ءوزارا بايلانىستىرۋ.
سيفرلىق جۇيە ەنگىزىلەدى
ەندى قورعانىس مينيسترلىگىندە سيفرلىق جۇيە ىسكە قوسىلادى. بۇل جۇيە ازاماتتاردىڭ اسكەري ەسەبىن جۇرگىزۋگە، دەرەكتەردى ساقتاۋعا جانە باسقا مەملەكەتتىك سيفرلىق جۇيەلەرمەن بايلانىس ورناتۋعا ارنالعان.
دەرەكتەر ەلەكتروندى تۇردە الىنادى
اسكەرگە شاقىرۋمەن اينالىساتىن بولىمدەر قاجەت مالىمەتتەردى مەملەكەتتىك دەرەكقورلار ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە الادى. ەگەر جۇيەلەر اراسىندا بايلانىس بولماسا، اقپارات ءتيىستى ورگانداردان 3 جۇمىس كۇنى ىشىندە سۇراۋ ارقىلى الىنادى.
قىزمەت كورسەتۋ ءتارتىبى جاڭاردى
اسكەرگە شاقىرىلاتىن ازاماتتاردى ىرىكتەۋ پروتسەسىنە قارۋلى كۇشتەر، ارنايى جانە وزگە دە اسكەري قۇرىلىمدار قاتىسا الادى
مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى مەن شەكارا قىزمەتىنە ىرىكتەۋ باسىم تارتىپپەن جۇرگىزىلەدى
ۇلتتىق ۇلانعا ىرىكتەۋ وسى ورگانداردان كەيىن جۇزەگە اسىرىلادى
ەلەكتروندى قۇجات اينالىمى
2026 -جىلدىڭ 12 شىلدەسىنەن باستاپ:
شاقىرۋ كوميسسيالارىنىڭ شەشىمدەرى ەلەكتروندى حاتتاما تۇرىندە راسىمدەلەدى
بارلىق قۇجاتتار سيفرلىق جۇيەگە ەنگىزىلىپ، ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبامەن بەكىتىلەدى
تەحنيكالىق اقاۋ بولعان جاعدايدا قۇجاتتار ۋاقىتشا قاعاز تۇرىندە جاسالىپ، كەيىن جۇيەگە ەنگىزىلەدى.
اسكەرگە شاقىرۋ پروتسەسى تولىق سيفرلانادى
ازاماتتاردىڭ مەديتسينالىق تەكسەرىس ناتيجەلەرى، جەكە دەرەكتەرى، سوتتىلىعى تۋرالى مالىمەتتەر جانە وزگە قۇجاتتار ەلەكتروندى بازاعا جۇكتەلەدى.
شاقىرىلۋشىلار جەكە دەرەكتەرىن وڭدەۋگە كەلىسىم بەرىپ، بۇل قۇجاتتار سيفرلىق كارتاعا تىركەلەدى.
اسكەري بۇيرىقتار دا ەلەكتروندى تۇردە شىعارىلادى
اسكەرگە شاقىرۋ نەمەسە اسكەري جيىندارعا جىبەرۋ تۋرالى بۇيرىقتار ەندى سيفرلىق جۇيە ارقىلى راسىمدەلەدى. قاجەت جاعدايدا ۋاقىتشا قاعاز نۇسقاسى قولدانىلىپ، كەيىن جۇيەگە ەنگىزىلەدى.
اسكەري جيىندار دا سيفرلانادى
اسكەري جيىندارعا قاتىستى بارلىق شەشىمدەر، ەسەپكە الۋ جانە قۇجاتتاندىرۋ پروتسەستەرى دە سيفرلىق فورماتقا كوشىرىلەدى.
قاۋلى 4-شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنەدى.
بۇعان دەيىن قارۋلى كۇشتەردە قۇقىقبۇزۋشىلىقتار تۋرالى ءوتىنىش بەرۋدىڭ سيفرلىق جۇيەسى ەنگىزىلەتىنىن جازدىق.