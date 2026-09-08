قازاقستاندا دارىگەرلەردى ساقتاندىرۋ جۇيەسى وزگەرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن قورعاۋ تەتىكتەرىن كۇشەيتۋ جوسپارلانىپ وتىر. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ازىرلەگەن ءتيىستى بۇيرىق جوباسى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى.
قۇجاتقا سايكەس، باستاما مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كاسىبي جاۋاپكەرشىلىگىن ساقتاندىرۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە، سونداي-اق ولاردىڭ كاسىبي مىندەتتەرىن ورىنداۋ كەزىندە ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن قورعاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
جوبا اياسىندا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن بىرلەسىپ ساقتاندىرۋدىڭ ۇلگىلىك شارتى ەنگىزىلەدى. سونىمەن قاتار قازىرگى تاڭدا ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە تولىق ەنگىزىلمەگەن دارىگەر-ينتەرندەر مەن دارىگەر-رەزيدەنتتەر دە ساقتاندىرۋ قورعانىسىمەن قامتىلماق.
بۇيرىق جوباسىندا مەديتسينالىق قىزمەتكەرلەردىڭ كاسىبي مىندەتتەرىن اتقارۋ كەزىندە ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ زورلىق-زومبىلىق ارەكەتتەرىنەن زارداپ شەككەن جاعدايدا ساقتاندىرۋ تولەمدەرىن جۇزەگە اسىرۋ ءتارتىبى ناقتى ايقىندالادى. سونداي-اق ساقتاندىرۋ تولەمدەرىن تولەۋ جانە دەنساۋلىققا كەلتىرىلگەن زياندى باعالاۋ راسىمدەرىن جەتىلدىرۋ كوزدەلگەن.
قۇجاتتا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى، پاتسيەنتتەر جانە ءبىرىڭعاي ساقتاندىرۋ پۋلىنىڭ اكىمشىسى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ءتارتىبىن جەتىلدىرۋ قاعيدالارى دا قاراستىرىلعان. مينيسترلىك بۇل وزگەرىستەر ساقتاندىرۋ راسىمدەرىنىڭ اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرادى دەپ ەسەپتەيدى.
جوبا اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، ۇسىنىلعان تۇزەتۋلەر مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ الەۋمەتتىك جانە قۇقىقتىق قورعالۋ دەڭگەيىن كوتەرۋگە، دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندەگى قاتىسۋشىلاردىڭ قۇقىقتىق ءارى قارجىلىق تاۋەكەلدەرىن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
كۇتىلەتىن ناتيجەلەردىڭ قاتارىندا كاسىبي جاۋاپكەرشىلىكتى ساقتاندىرۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن، ونىڭ ىشىندە ينتەرندەر مەن رەزيدەنتتەردى ساقتاندىرۋ ارقىلى قورعاۋدى كەڭەيتۋ جانە ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشىلار اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ بار.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، قۇجات قابىلدانعان جاعدايدا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كاسىبي قىزمەت بارىسىندا قورعالۋ دەڭگەيى ارتىپ، پاتسيەنتتەردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا زيان كەلتىرىلگەن جاعدايلاردا ساقتاندىرۋ وتەماقىسىن تولەۋ تەتىكتەرى دە جەتىلدىرىلەدى.
بۇيرىق جوباسىن قوعامدىق تالقىلاۋ 16-قىركۇيەككە دەيىن جالعاسادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2027-جىلدان باستاپ قازاقستان ءبىرىڭعاي ساقتاندىرۋ مودەلىنە كوشەدى.