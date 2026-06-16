قازاقستاندا الدىمەن قاي پويىزدارعا ينتەرنەت قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى جولاۋشىلار پويىزدارىن ينتەرنەتپەن كەزەڭ-كەزەڭىمەن قامتىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتەگى بريفينگتە «ق ت ج» ا ق باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ستراتەگيا جانە سيفرلاندىرۋ جونىندەگى ورىنباسارى ءانۋار احمەتجانوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا جولاۋشىلاردىڭ ينتەرنەتكە دەگەن سۇرانىسى جوعارى. كومپانيا بۇل قاجەتتىلىكتى ەسكەرىپ، ءتيىستى جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا كىرىسكەن.
وتكەن جىلى تومەن وربيتالى سپۋتنيكتىك جۇيەلەر - OneWeb پەن Starlink تەحنولوگيالارىن پايدالانىپ، ەكى پيلوتتىق جوبا جۇرگىزىلگەن. ولار استانا - ماڭعىستاۋ جانە استانا - شىمكەنت باعىتتارىنداعى پويىزداردا سىناقتان وتكەن.
- بۇگىندە ءبىز ۇكىمەتتىڭ، «ق ت ج» باسشىلىعىنىڭ جانە مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس جولاۋشىلار پويىزدارىن ينتەرنەتپەن قامتۋدىڭ اۋقىمدى جۇمىسىن باستاپ كەتتىك. ازىرگە اڭگىمە تەك ۇلتتىق تاسىمالداۋشىنىڭ جولاۋشىلار پويىزدارى تۋرالى بولىپ وتىر. قازىردىڭ وزىندە «نۇرلى جول» - سەمەي باعىتى تولىق ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتىلدى. سونىمەن قاتار الماتى - پاۆلودار (31/32-پويىزدار)، پاۆلودار - تۇركىستان (45/46-پويىزدار)، «نۇرلى جول» - اتىراۋ (47/48-پويىزدار) باعىتتارىندا جانە باسقا دا ءبىرقاتار پويىزداردا تەرمينالدار ورناتىلىپ جاتىر، - دەدى ول.
كومپانيا مالىمەتىنشە، الدىمەن ينتەرنەت جولاۋشىلار اعىنى كوپ باعىتتارعا قوسىلۋدا. جوسپار بويىنشا، جازدىڭ سوڭىنا دەيىن نەگىزگى باعىتتار تولىقتاي سپۋتنيكتىك ينتەرنەتپەن قامتىلماق.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلىمىزدە ۆوكزالداردى جاڭعىرتۋعا 100 ميلليارد تەڭگە جۇمسالاتىنى حابارلانعان ەدى.