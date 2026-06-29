قازاقستاندا الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ جاسىن راستاۋ تەتىكتەرى ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 16 جاسقا دەيىنگى بالالاردىڭ ونلاين-پلاتفورمالاردا تىركەلۋىن شەكتەۋ ءۇشىن پايدالانۋشىنىڭ جاسىن انىقتايتىن تەحنيكالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق شەشىمدەر قاراستىرىلىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ايتتى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل جۇمىس مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ونلاين-پلاتفورمالار وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- حالىقارالىق تاجىريبە نەگىزىندە مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ونلاين-پلاتفورمالاردىڭ وكىلدەرى زاڭناما تالاپتارىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى تەحنيكالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق تەتىكتەردى ازىرلەپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە پايدالانۋشىلاردىڭ جاسىن ۆەريفيكاتسيالاۋ ادىستەرى، دەرەكتەرىن راستاۋ ءتارتىبى جانە وزگە دە قاجەتتى قۇرالدار قاراستىرىلعان، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، زاڭ جوباسىندا جەدەل حابار الماسۋ سەرۆيستەرىن قوسپاعاندا، 16 جاسقا دەيىنگى پايدالانۋشىلاردى ونلاين-پلاتفورمالاردا تىركەۋگە شەكتەۋ قويۋ كوزدەلگەن.
مينيسترلىك بۇل شارا بالالاردى سيفرلىق كەڭىستىكتەگى قاۋىپتەردەن قورعاۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، قازىر ۇكىمەتتىڭ قاراۋىندا جاتقان زاڭ جوباسىندا جەدەل حابار الماسۋ سەرۆيستەرىن قوسپاعاندا، 16 جاسقا دەيىنگى پايدالانۋشىلاردى ونلاين- پلاتفورمالاردا تىركەۋگە تىيىم سالۋ كوزدەلگەن.
بۇعان دەيىن ۇلىبريتانيادا 16 جاسقا تولماعاندارعا Snapchat ،TikTok ،YouTube، ،Instagram, ،Facebook جانە X سياقتى پلاتفورمالارعا كىرۋگە تىيىم سالىناتىنى جايلى جازدىق. شەكتەۋ 2027-جىلدىڭ كوكتەمىندە كۇشىنە ەنەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا 16 جاسقا دەيىنگى جاس وسپىرىمدەردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردە تىركەلۋىنە قاتىستى ازىرلەنىپ جاتقان زاڭ جوباسىندا بىرنەشە ەلدىڭ تاجىريبەسى ەسكەرىلگەن.