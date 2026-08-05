قازاقستاندا الكوگولسىز سۋسىندار ءوندىرىسى 17 پايىزعا ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى قاڭتار-مامىر ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا 1,6 ميلليارد ليتر مينەرالدى سۋ مەن الكوگولسىز سۋسىن ءوندىرىلدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ءمالىم ەتتى.
بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %17- عا كوپ. ىشكى نارىقتاعى وتكىزۋ كولەمى 1,7 ميلليارد ليترگە جەتىپ، %21 ارتتى. سونىمەن قاتار الكوگولسىز سۋسىندار يمپورتى %29,6 ءوسىپ، 217,1 ميلليون ليتردى قۇرادى. ىشكى نارىقتاعى يمپورتتىق ءونىمنىڭ ۇلەسى %11,4 بولدى.
- ەكسپورتتىڭ نەگىزگى بولىگىن ءداستۇرلى تۇردە قانت نەمەسە وزگە دە تاتتىلەندىرگىشتەر، سونداي-اق حوش يىستەندىرگىش جانە دامدىك قوسپالار قوسىلعان سۋلار مەن باسقا دا الكوگولسىز سۋسىندار قۇرادى. ەسەپتى كەزەڭدە وسى ءونىم ءتۇرىنىڭ ەكسپورتى 172,8 ميلليون ليترگە جەتىپ، اقشالاي كولەمى 75,5 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا ءار التىنشى بالا كۇن سايىن گازدالعان قانتتى سۋسىن ىشەدى.