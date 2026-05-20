قازاقستاندا «اپامنىڭ ءشايىنا» قويىلعان شەكتەۋ الىنىپ تاستالدى
استانا. KAZINFORM - سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتى «Orda Trade Astana» ج ش س- ءنىڭ ءبىرقاتار شاي ءونىمىن اكەلۋ مەن وتكىزۋگە قويىلعان شەكتەۋلەردىڭ كۇشىن جويدى.
ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس اتالعان شەشىم ءونىمنىڭ ءوندىرىسى مەن ساتىلىمىنىڭ بارلىق كەزەڭى باقىلاۋدا بولعانىن راستايتىن قۇجاتتار مەن سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق ساراپتاما ناتيجەلەرى نەگىزىندە قابىلداندى.
- شەكتەۋلەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «حالىق دەنساۋلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى تۋرالى» كودەكسىنىڭ 38-بابى 1-تارماعىنىڭ 15) تارماقشاسىنا سايكەس الىنىپ تاستالدى، - دەلىنگەن كوميتەت حابارلاماسىندا.
ونىمدەر تىزبەسىنە مىنالار ەنگىزىلدى:
«اپامنىڭ ءشايى Premium gold»؛
«وردا كەنيا»؛
«ءال-قايرات ءشايى Premium gold».
