قازاقستاندا اۋاسى ەڭ لاستانعان قالالاردىڭ ءتىزىمى جاريالاندى
استانا. قازاقپارات -قاراعاندى مەن پەتروپاۆل ءساۋىر ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا اۋاسى ەڭ لاستانعان قالالارعا اينالدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
قازگيدرومەتتىڭ مالىمەتىنشە، استانا، الماتى، اقتوبە، اتىراۋ، وسكەمەن، پاۆلودار جانە تەمىرتاۋدى قوسا العاندا تاعى 13 قالادا اۋانىڭ لاستانۋ دەڭگەيى جوعارى.
2026 -جىلعى ءساۋىر ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، ەلدى مەكەندەردىڭ 36-ى اتموسفەرالىق اۋا لاستانۋىنىڭ تومەن دەڭگەيىنە، 17- ءسى جوعارىلاۋ دەڭگەيگە، 13- ءى جوعارى دەڭگەيگە، ال 2 ەلدى مەكەن وتە جوعارى دەڭگەيگە جاتقىزىلعان. تۇراقتى بەكەتتەر مەن جىلجىمالى زەرتحانالار ارقىلى اتموسفەرالىق اۋانىڭ لاستانۋ دەڭگەيى نەگىزگى جانە ارنايى زاتتار بويىنشا انىقتالادى. ولاردىڭ قاتارىندا PM2.5 جانە PM10 قالقىما بولشەكتەرى، كۇكىرت ديوكسيدى، كومىرتەك توتىعى، ازوت ديوكسيدى، وزون، كۇكىرتسۋتەك، سونداي-اق، اۋىر مەتالدار بار.