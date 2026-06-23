قازاقستاندا 2030-جىلعا دەيىن قانداي جاڭا اۆتوجولدار سالىنادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا الداعى جىلدارى ءىرى جول ينفراقۇرىلىمى جوبالارى جۇزەگە اسىرىلادى.
ۇكىمەتتىڭ 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان اۆتوجول سالاسىن دامىتۋ جوسپارى اياسىندا حالىقارالىق كولىك دالىزدەرىن جاڭعىرتۋ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تراسسالاردى جوندەۋ جانە جاڭا اۆتوماگيسترالدار سالۋ جۇمىستارى قارقىندى جۇرگىزىلۋدە.
بيىل 11 مىڭ شاقىرىمنان استام جول قامتىلدى
كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىنىڭ شامامەن 8,9 مىڭ شاقىرىمى جوندەۋ جانە جاڭعىرتۋ جۇمىستارىمەن قامتىلعان. ال بارلىق دەڭگەيدەگى جولداردى قوسا ەسەپتەگەندە بۇل كورسەتكىش 11 مىڭ شاقىرىمنان اسادى.
ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى جوبالاردىڭ ءبىرى - ۇزىندىعى 400 شاقىرىم بولاتىن قىزىلوردا - جەزقازعان اۆتوجولى. قىزىلوردا وبلىسىنداعى 192 شاقىرىمدىق ۋچاسكەدە رەكونسترۋكتسيا تولىق اياقتالىپ، قوزعالىس اشىلدى. ال ۇلىتاۋ وبلىسىنداعى 208 شاقىرىمدىق بولىكتە قۇرىلىس جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا نىساندا 6 اسفالت-بەتون زاۋىتى جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار 600 دەن استام تەحنيكا مەن مىڭنان استام مامان جۇمىلدىرىلعان.
ءبىرقاتار ماڭىزدى جوبالار بار
ۇزىندىعى 234 شاقىرىم بولاتىن اقتوبە - ۇلعايسىن تاسجولىندا دا قۇرىلىس قارقىنى ارتقان. سوڭعى ەكى جىلدا جوباعا تارتىلعان تەحنيكا سانى 102 دەن 368 گە دەيىن كوبەيسە، جۇمىسشىلار سانى 115 تەن 499 ادامعا جەتكەن.
سونىمەن قاتار ەرتىس وزەنى ارقىلى وتەتىن جاڭا كوپىر قۇرىلىسى جالعاسۋدا. جوباعا 290 مامان مەن 86 تەحنيكا تارتىلعان. كوپىر مەن وعان جالعاساتىن جولداردىڭ جالپى ۇزىندىعى 2,7 شاقىرىمنان اسادى.
تۋريستەر جيى پايدالاناتىن وسكەمەن - راحمان قاينارى باعىتىنداعى جول دا جاڭارتىلىپ جاتىر. ۇزىندىعى 28 شاقىرىم بولاتىن ۋچاسكەدە 135 ادام مەن 65 تەحنيكا جۇمىس ىستەۋدە.
بيىل پەتروپاۆل - رەسەي شەكاراسى (قورعان باعىتى) اۆتوجولىن اياقتاۋ جوسپارلانعان. جالپى ۇزىندىعى 30,2 شاقىرىم بولاتىن جولدىڭ 15,3 شاقىرىمى پايدالانۋعا بەرىلگەن.
ال ۇزىندىعى 27 شاقىرىم بولاتىن اتىراۋ قالاسىنىڭ اينالما جولىندا ەكى كوپىر مەن ەكى جولايرىقتىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر.
2030-جىلعا دەيىن قانداي جاڭا تراسسالار سالىنادى؟
الداعى ءتورت جىل ىشىندە ەلىمىزدە بىرنەشە ستراتەگيالىق ماڭىزى بار اۆتوجول جوباسى ىسكە اسىرىلادى. ولاردىڭ قاتارىندا:
قىزىلوردا - اقتوبە؛
ورتالىق - باتىس ءدالىزى (استانا - ىرعىز)؛
جەزقازعان - قاراعاندى؛
سارىاعاش، قىزىلوردا جانە رۋدنىي قالالارىنىڭ اينالما جولدارى بار.
بۇل جوبالار وڭىرلەر اراسىنداعى كولىك قاتىناسىن جاقسارتىپ، جۇك تاسىمالىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
4 مىڭ شاقىرىم جول جوندەلەدى
قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە جالپى ۇزىندىعى شامامەن 4 مىڭ شاقىرىمدى قۇرايتىن 126 جول ۋچاسكەسىندە كۇردەلى جانە ورتاشا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.
نەگىزگى باعىتتاردىڭ قاتارىندا:
جەزقازعان - پەتروپاۆل؛
الماتى - شەلەك - قورعاس؛
اتىراۋ - ورال؛
جاڭاوزەن - كەندىرلى - تۇرىكمەنستان شەكاراسى باعىتتارى بار.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جول ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ كولىك قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرىپ قانا قويماي، وڭىرلەردىڭ ەكونوميكالىق دامۋىنا دا وڭ اسەر ەتەدى.