قازاقستاندا 1-شىلدەدەن باستاپ قاي جەرلەرگە كولىك قويۋعا تىيىم سالىنادى؟
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ 1-شىلدەسىنەن باستاپ قازاقستاندا قالالار مەن ەلدى مەكەندەردى اباتتاندىرۋدىڭ جاڭارتىلعان ۇلگىلىك ەرەجەلەرى كۇشىنە ەنەدى.
بۇل قۇجات كوممۋنالدىق قىزمەتتەردىڭ جولداعى اقاۋلاردى جويۋ مەرزىمىن قاتاڭ رەتتەپ، كوپقاباتتى ۇيلەر مەن جەكە سەكتور اۋلالارىنداعى ءتارتىپتى كۇشەيتەدى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
كولىك قويۋعا تولىق تىيىم سالىناتىن ورىندار جاڭا ەرەجەگە سايكەس، كولىكتى كەلەسى جەرلەرگە قويۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى:
تروتۋارلار
بالالار ويىن الاڭدارى
گازوندار مەن جاسىل ايماقتار
اباتتاندىرۋعا ارنالعان اۋماقتار
قوقىس كونتەينەرلەرى ماڭى
سونىمەن قاتار، اۋلالاردا بولشەكتەلگەن نەمەسە جارامسىز كولىكتەردى (اۆتوحلام) قالدىرۋعا دا تىيىم سالىنادى. اۋلالارداعى شەكتەۋلەر تۇرعىندارعا ورتاق وتكەلدەردى ءوز بەتىنشە جاۋىپ تاستاۋعا بولمايدى.
ياعني، بەتون بلوكتار، باعانالار، شلاگباۋمدار جانە «لياگۋشكا» قۇرىلعىلارىن جەرگىلىكتى اكىمدىكتىڭ رۇقساتىنسىز ورناتۋ زاڭسىز بولىپ سانالادى.
قاۋىپسىزدىك تالاپتارى (ليۋكتەر بويىنشا) جاڭا تالاپتارعا ساي:
اشىق نەمەسە زاقىمدانعان ليۋك بولسا، 1 ساعات ىشىندە قورشاۋ قويىلۋى كەرەك
5 ساعات ىشىندە تولىق جوندەلۋى ءتيىس
سونىمەن قاتار ليۋكتىڭ اينالاسىنداعى 1 مەتر اۋماقتا ويىقتار مەن شوگۋ بولماۋى قاجەت.
جەكە سەكتورعا قاتىستى جەكە ۇيلەردىڭ يەلەرىنە دە شەكتەۋلەر ەنگىزىلەدى.
ءۇي اۋلاسىنان تىس (قوعامدىق اۋماقتاردا) كەلەسى زاتتاردى ساقتاۋعا تىيىم سالىنادى:
قۇرىلىس ماتەريالدارى وتىن (كومىر، وتىن)
تىڭايتقىشتار، كوڭ
ءتۇرلى زاتتار مەن كولىكتەر
الايدا كەيبىر تۇستار ءالى ناقتى تۇسىندىرىلمەگەن: مىسالى، «ساقتاۋ» مەن «ۋاقىتشا قويۋدىڭ» ارا-جىگى تولىق ايقىن ەمەس. جاڭا ەرەجەلەر اۋلالار مەن كوشەلەردەگى ءتارتىپتى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان، ال كولىك قويۋعا قاتىستى تالاپتار قاتاڭداي تۇسەدى، دەيدى ماماندار.