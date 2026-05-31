قازاقستاندا 1-ماۋسىمنان باستاپ نە وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - جازدىڭ العاشقى ايى قازاقستاندىقتار ءۇشىن ءبىرقاتار ماڭىزدى جاڭالىقتارمەن باستالماق. 1-ماۋسىمنان باستاپ قازاقستاندا زەينەتاقى جۇيەسى، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى سيفرلاندىرۋ جانە جاستاردى باسپانامەن قامتۋ سالالارىندا ءبىرقاتار ماڭىزدى وزگەرىستەر كۇشىنە ەنەدى.
زەينەتاقى جيناعىن شەشۋدىڭ ەرەجەسى وزگەرەدى
قازاقستاندا زەينەتاقى جيناعىنىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەگىن انىقتاۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى بەكىتىلدى. جاڭا ەرەجەگە سايكەس، بۇل كورسەتكىشتى ەسەپتەۋ كەزىندە جىلدىق تابىستىلىق مولشەرلەمەسى 9 پايىز دەڭگەيىندە، ال اي سايىنعى تولەمدەردىڭ جىل سايىنعى ءوسىمى 8 پايىز كولەمىندە ەسەپكە الىنادى. ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەك ارنايى فورمۋلا ارقىلى انىقتالادى.
پ م دx0 = 12 × پ ۆx0 × نx0
● x0 - سالىمشىنىڭ جاسى؛
● پ ۆ - اي سايىنعى ەڭ تومەنگى تولەم مولشەرى؛
● ن - زەينەت جاسىنا جەتكەننەن كەيىن ءومىر بويى تولەنەتىن تولەمدەردىڭ بۇگىنگى قۇنىن ەسەپتەۋگە ارنالعان كوەففيتسيەنت.
جاڭا قۇجات بويىنشا، جەتكىلىكتىلىك شەگى الدىڭعى جىلعى دەڭگەيدەن تومەن بولماۋى ءتيىس جانە ول ينفلياتسيا دەڭگەيىنەن 5 پايىزدىق تارماققا جوعارى مولشەرمەن قايتا ەسەپتەلىپ وتىرادى. جاڭا قاۋلى رەسمي جاريالانعاننان كەيىن 10 كۇننەن سوڭ، ياعني 4-ماۋسىمدا كۇشىنە ەنەدى.
جىلجىمايتىن مۇلىك قۇجاتتارى تولىق ونلاين فورماتقا كوشەدى
1-ماۋسىمنان باستاپ جىلجىمايتىن مۇلىككە ارنالعان تەحنيكالىق پاسپورتتار مەن كاداسترلىق پاسپورتتاردىڭ تەلنۇسقالارى تەك ونلاين فورماتتا راسىمدەلەدى. حقكو وپەراتورلارى ارقىلى بۇل قۇجاتتارعا ءوتىنىم قابىلداۋ تولىعىمەن توقتاتىلادى.
ەندى ازاماتتار eGov.kz پورتالى نەمەسە eGov mobile موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى ۇيدەن شىقپاي-اق ءوتىنىم بەرىپ، تولەم جاساپ، دايىن قۇجاتتى جەكە كابينەتىنەن جۇكتەپ الا الادى. سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى بۇل قادام ح ق ك و- لارداعى كەزەكتى ازايتۋ ءۇشىن جاسالعانىن، ال ونلاين قىزمەتكە مۇمكىندىگى جوق ازاماتتار ح ق ك و- داعى وزىنە-ءوزى قىزمەت كورسەتۋ ايماقتارىن پايدالانا الاتىنىن جەتكىزدى.
اسكەري مىندەتتىلەر جيىنعا شاقىرىلادى
مامىر ايىندا باستالعان اسكەري جيىندار ماۋسىم ايىندا دا جالعاسىن تابادى. قازان ايىنا دەيىن سوزىلاتىن بۇل شاقىرتۋ شاراسى اياسىندا ەلىمىز بويىنشا 3 مىڭعا جۋىق اسكەري مىندەتتى ازامات جينالادى دەپ جوسپارلانعان.
مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ونلاين فورماتقا كوشىرۋ بويىنشا دا قازىرگى تاڭدا ە ت س ق بەرۋ، تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەۋ، جۇرگىزۋشى كۋالىگىن اۋىستىرۋ جانە اۆتوكولىكتەردى باستاپقى تىركەۋ سياقتى قىزمەتتەر دە تولىق سيفرلاندىرىلعان.
«الماتى جاستارى» باعدارلاماسىنا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالادى
الماتىدا جاستارعا ارنالعان جەڭىلدەتىلگەن تۇرعىن ءۇي نەسيەسىن ۇسىناتىن «الماتى جاستارى» باعدارلاماسىنا بيىل 1-15-ماۋسىم ارالىعىندا ءوتىنىم قابىلدانادى. ءوتىنىمدى kezekte.kz پورتالىنداعى «تۇرعىن ءۇي سەرۆيستەرى» بولىمىندە ورنالاسقان «Almaty Jastary» سەرۆيسى ارقىلى 1-ماۋسىم ساعات 09:00 دەن 15-ماۋسىم ساعات 18:00 گە دەيىن جولداۋعا بولادى. جۇيەگە كىرۋ ءۇشىن ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبا (ە ت س ق) قاجەت.
باعدارلاما اياسىندا قاتىسۋشىلارعا مىنانداي مۇمكىندىكتەر ۇسىنىلادى:
● نەسيە كولەمى 20 ميلليون تەڭگەگە دەيىن؛
● جىلدىق مولشەرلەمە – 5 پايىز؛
● باستاپقى جارنا – 10 پايىز؛
● باستاپقى جانە قايتالاما نارىقتان باسپانا ساتىپ الۋعا مۇمكىندىك بەرىلەدى.
جوباعا الماتى قالاسىندا تۇراتىن 35 جاسقا دەيىنگى جاستار قاتىسا الادى.
نەگىزگى تالاپتارى: الماتى قالاسىندا كەمىندە ءبىر جىل تۇراقتى تىركەۋدە بولۋ، كەيىنگى بەس جىلدا ۇمىتكەردىڭ جانە ونىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ اتىندا تۇرعىن ءۇيدىڭ بولماۋى، سونداي-اق كەمىندە التى اي رەسمي جۇمىس ءوتىلى مەن مىندەتتى زەينەتاقى اۋدارىمدارىنىڭ بولۋى شارت.
باعدارلاما دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ، مادەنيەت، سپورت سالالارىنىڭ، ج و و مەن عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارىنىڭ ماماندارىنا، جۋرناليستەرگە، الەۋمەتتىك سالا، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى مەن كوممۋنالدىق قىزمەت قىزمەتكەرلەرىنە ارنالعان.
ەسكى 2000 جانە 10000 تەڭگەلىك بانكنوتتاردىڭ اينالىم مەرزىمى اياقتالادى
ماۋسىم ايىندا ەسكى ۇلگىدەگى 2000 جانە 10000 تەڭگەلىك بانكنوتتاردىڭ پاراللەل اينالىم مەرزىمى اياقتالادى:
● 2000 تەڭگەلىك بانكنوتتار – 24-ماۋسىمدا؛
● 10000 تەڭگەلىك بانكنوتتار – 27-ماۋسىمدا اينالىمنان شىعادى.
وسى مەرزىمنەن كەيىن ەسكى بانكنوتتار تولەم قۇرالى بولۋىن توقتاتادى، ءبىراق ولاردى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر مەن «قازپوشتا» ارقىلى تاعى 3 جىل بويى جاڭا ۇلگىگە ايىرباستاۋعا بولادى.
ۇلتتىق بانكتىڭ اقپاراتىنا سايكەس، 1000 تەڭگەلىك ەسكى بانكنوتتار 2027-جىلدىڭ 27-ناۋرىزىنا دەيىن اينالىمدا بولادى. سونداي-اق 2025-جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىندا 500 تەڭگەلىك جاڭا ۇلگىدەگى بانكنوتتى شىعارۋ جوسپارلانسا، 20000 تەڭگەلىك جاڭا بانكنوت 2026-جىلى اينالىمعا ەنگىزىلەدى.
استانا - شىمكەنت باعىتىندا جاڭا رەيستەر اشىلادى
12-ماۋسىمنان باستاپ Air Astana اۋە كومپانياسى استانا - شىمكەنت جانە شىمكەنت - استانا باعىتتارى بويىنشا جاڭا تۇراقتى رەيستەردى ىسكە قوسادى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، رەيستەر اپتاسىنا ءۇش رەت - جۇما، سەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى ورىندالادى.
استانادا ەلەكتر جارىعىنىڭ تاريفى وزگەرۋى مۇمكىن
«استانا ايماقتىق ەلەكترجەلىلىك كومپانياسى» بيىلعى 5-ماۋسىمنان باستاپ ەلەكتر قۋاتىنىڭ ورتاشا ءتاريفىن 31,18 تەڭگەدەن 35,07 تەڭگەگە دەيىن ءوسىرۋدى ۇسىنىپ وتىر. كومپانيا باسشىلىعىنىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇعان ەلەكتر ەنەرگياسىن ساتىپ الۋ، تاسىمالداۋ قۇنىنىڭ قىمباتتاۋى جانە ۇلتتىق جەلىلەردىڭ قىزمەت اقىسىنىڭ ءوسۋى سەبەپ بولعان.
جازدا قازاقستاندا قوسىمشا پويىزدار مەن اۋە رەيستەرى ىسكە قوسىلادى
جازعى ماۋسىمدا جولاۋشىلار سۇرانىسىن وتەۋ ءۇشىن كولىك مينيسترلىگى تۋريستىك باعىتتار بويىنشا قاتىناستى كەڭەيتەدى. 16-ماۋسىمنان باستاپ استانا، الماتى، قاراعاندى سەكىلدى ءىرى قالالاردان دوستىق پەن بالقاش شيپاجايلارىنا قاتىنايتىن 15 قوسىمشا پويىز مارشرۋتى ىسكە قوسىلادى.
بۇل جازدا تاعى 550 مىڭ قوسىمشا ورىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق ۆاگوندار سانى كوبەيەدى. پويىزدارداعى ۆاگون سانى ورتا ەسەپپەن 19-21 گە دەيىن ۇلعايادى.
جاڭاباعىت: 1-ماۋسىمنان باستاپ قاراعاندى - بالقاش باعىتىندا جاڭا پويىز قاتىنايدى.
اۋە تاسىمالى بويىنشا دا بالقاش، ءۇرجار جانە ءۇشارال باعىتتارىنا اپتاسىنا 7 رەيسكە دەيىن قوسىمشا ۇشاقتار قويىلادى.
ەڭ ماڭىزدىسى - بۇل باعىتتارداعى بيلەت باعاسى الەۋمەتتىك تۇرعىدان قولجەتىمدى بولادى جانە 16 مىڭنان 20 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ساقتالادى. ۇكىمەت ىشكى تۋريستىك مارشرۋتتاردى سۋبسيديالاۋعا 6,4 ميلليارد تەڭگە بولگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2026-جىلعى ماۋسىم ايىندا ەلىمىزدە قوسىمشا دەمالىس كۇندەرى بولمايدى، سەبەبى بۇل ايدا مەملەكەتتىك مەرەكەلەر قاراستىرىلماعان.