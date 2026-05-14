    قازاقستان يرانعا 30 ۆاگون گۋمانيتارلىق كومەك جونەلتتى

    استانا. قازاقپارات - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىنا ساي، «KazAID» قازاقستاندىق حالىقارالىق دامۋ اگەنتتىگى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى، توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىكتەرىمەن بىرلەسىپ، يران يسلام رەسپۋبليكاسىنا تەمىر جول ارقىلى تاماق ونىمدەرى مەن ءدارى-دارمەكتەر تيەلگەن 30 ۆاگون گۋمانيتارلىق جۇك جونەلتتى.

    Фото: Gov

    گۋمانيتارلىق جۇك يراننىڭ قىزىل جارتى اي قوعامىنا بەرىلەدى. قازاقستان حالقىنان دوستاس يران حالقىنا بەرىلەتىن گۋمانيتارلىق كومەك - جاقىن كورشىلىك قارىم- قاتىناستاردى نىعايتۋ جانە ءوزارا قولداۋدى كۇشەيتۋ جونىندەگى جۇيەلى جۇمىستىڭ ءبىر بولىگى.

    Бақытжол Кәкеш
