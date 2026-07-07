قازاقستان مەن يران كولىك-لوگيستيكالىق تەرمينال سالۋ جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن يران شاحيد-رادجاي پورتىندا قازاقستاندىق كولىك-لوگيستيكالىق تەرمينال سالۋ جونىندەگى BOT كەلىسىمىنە قول قويدى.
بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى حابارلادى.
يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پورتتار جانە تەڭىز قاتىناسى ۇيىمىندا شاحيد-رادجاي پورتىنداعى (بەندەر-ابباس قالاسى) جەر تەلىمىن قازاقستاندىق كولىك-لوگيستيكالىق تەرمينال سالۋ ءۇشىن بەرۋ جونىندەگى BOT (Build-Operate-Transfer - سالۋ، پايدالانۋ جانە بەرۋ) كەلىسىمىنە رەسمي قول قويىلدى.
قازاقستان تاراپى اتىنان كەلىسىمگە ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ «QazTrade» ساۋدا ساياساتىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق جانىنداعى QazExportPromotion كورپوراتيۆتىك قورىنىڭ باس ديرەكتورى امان مالعاجداروۆ، يران تاراپىنان حورموزگان پروۆينتسياسى پورتتار جانە تەڭىز قاتىناسى ۇيىمىنىڭ باسشىسى - «شاحيد-رادجاي پورتى» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنىڭ باسشىسى حوسسەين ابباس نەجاد قول قويدى.
كەلىسىم 27 جىل مەرزىمگە جاسالدى. ونىڭ ىشىندە 2 جىل تەرمينال قۇرىلىسىن جۇرگىزۋگە، ال كەيىنگى 25 جىل نىساندى پايدالانۋعا ارنالعان. ال جوبانىڭ ءۇشىنشى جىلىندا تەرمينالدى كوممەرتسيالىق پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانعان.
اتالعان جوبانىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى قازاقستان مەن يران اراسىنداعى كولىك-لوگيستيكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋداعى ماڭىزدى كەزەڭ بولماق.
يراننىڭ ەڭ ءىرى پورتىندا قازاقستان تەرمينالىنىڭ قۇرىلۋى «سولتۇستىك - وڭتۇستىك» حالىقارالىق كولىك ءدالىزىنىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن نىعايتۋعا، لوگيستيكالىق باعىتتاردىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق قازاقستاندىق ءونىمنىڭ پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ، وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس ازيانىڭ، سونداي-اق شىعىس افريكا نارىقتارىنا ءتيىمدى شىعۋىن قامتاماسىز ەتۋ ارقىلى ەكسپورت گەوگرافياسىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، اتىراۋدا جىلىنا 3 ميلليون جولاۋشى قابىلدايتىن جاڭا تەرمينال سالىنادى.