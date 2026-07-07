KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان مەن يران كولىك-لوگيستيكالىق تەرمينال سالۋ جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن يران شاحيد-رادجاي پورتىندا قازاقستاندىق كولىك-لوگيستيكالىق تەرمينال سالۋ جونىندەگى BOT كەلىسىمىنە قول قويدى.

    Kazakhstan to build logistics terminal at Iran’s largest port
    Photo credit: The Kazakh Ministry of Trade and Integration

    بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى حابارلادى.

    يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پورتتار جانە تەڭىز قاتىناسى ۇيىمىندا شاحيد-رادجاي پورتىنداعى (بەندەر-ابباس قالاسى) جەر تەلىمىن قازاقستاندىق كولىك-لوگيستيكالىق تەرمينال سالۋ ءۇشىن بەرۋ جونىندەگى BOT (Build-Operate-Transfer - سالۋ، پايدالانۋ جانە بەرۋ) كەلىسىمىنە رەسمي قول قويىلدى.

    قازاقستان تاراپى اتىنان كەلىسىمگە ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ «QazTrade» ساۋدا ساياساتىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق جانىنداعى QazExportPromotion كورپوراتيۆتىك قورىنىڭ باس ديرەكتورى امان مالعاجداروۆ، يران تاراپىنان حورموزگان پروۆينتسياسى پورتتار جانە تەڭىز قاتىناسى ۇيىمىنىڭ باسشىسى - «شاحيد-رادجاي پورتى» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنىڭ باسشىسى حوسسەين ابباس نەجاد قول قويدى.

    كەلىسىم 27 جىل مەرزىمگە جاسالدى. ونىڭ ىشىندە 2 جىل تەرمينال قۇرىلىسىن جۇرگىزۋگە، ال كەيىنگى 25 جىل نىساندى پايدالانۋعا ارنالعان. ال جوبانىڭ ءۇشىنشى جىلىندا تەرمينالدى كوممەرتسيالىق پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانعان.

    اتالعان جوبانىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى قازاقستان مەن يران اراسىنداعى كولىك-لوگيستيكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋداعى ماڭىزدى كەزەڭ بولماق.

    يراننىڭ ەڭ ءىرى پورتىندا قازاقستان تەرمينالىنىڭ قۇرىلۋى «سولتۇستىك - وڭتۇستىك» حالىقارالىق كولىك ءدالىزىنىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن نىعايتۋعا، لوگيستيكالىق باعىتتاردىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق قازاقستاندىق ءونىمنىڭ پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ، وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس ازيانىڭ، سونداي-اق شىعىس افريكا نارىقتارىنا ءتيىمدى شىعۋىن قامتاماسىز ەتۋ ارقىلى ەكسپورت گەوگرافياسىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

    ايتا كەتەيىك، اتىراۋدا جىلىنا 3 ميلليون جولاۋشى قابىلدايتىن جاڭا تەرمينال سالىنادى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور