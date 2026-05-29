قازاقستان مەن وزبەكستان جول كارتاسىنا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋعا ارنالعان جول كارتاسىنا قول قويىلدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
استانادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جانە وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى جول كارتاسىنا قول قويۋ ءراسىمى ءوتتى.
اتالعان جول كارتاسى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ 2025-جىلى 14-15-قاراشا كۇندەرى وزبەكستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ ءىس جۇزىندەگى جالعاسى رەتىندە قابىلداندى.
قۇجاتقا ونەركاسىپ، مۇناي حيمياسى، لوگيستيكا، مەتاللۋرگيا، اگروونەركاسىپ كەشەنى، تۋريزم جانە «جاسىل» ەنەرگيا سالالارىن قامتيتىن جاڭا جوبالار ەندى.
مەملەكەت باسشىسى كۋبا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى سالۆادور ۆالدەس مەسامەن كەزدەسكەنىن جازعان بولاتىنبىز.