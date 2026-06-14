KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىندا تاعى ءبىر اۋە رەيسى اشىلادى

    تاشكەنت. قازاقپارات - FlyArystan اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاقتارى 3-قىركۇيەكتەن «الماتى - ۇرگەنىش - الماتى» باعىتى بويىنشا رەيس ورىنداي باستايدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    ا
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Uzbekistan Airports كومپانياسىنان ءمالىم ەتكەندەي، اتالعان باعىتتا اپتاسىنا 2 رەيس جوسپارلانعان. ياعني، ۇشاقتار بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى جولاۋشىلار تاسىمالدايدى.

    - جاڭا باعىتتى اشۋ قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى ءوڭىرارالىق بايلانىستاردى نىعايتىپ، تۋريزمدى دامىتۋعا سەرپىن بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى كومپانيادان.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وزبەكستاننىڭ ەڭ ءىرى Uzbekistan Airways اۋە كومپانياسى اۆياوتىن تاپشىلىعىنا بايلانىستى رەسەي باعىتىنداعى رەيستەردىڭ ءبىر بولىگىن قىسقارتادى.

    ەسكە سالايىق، 13-ماۋسىمدا قوستاناي مەن تاشكەنت اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلدى. سونداي-اق، بيىل 29-ناۋرىزدا استانا مەن تاشكەنت اراسىندا تاعى ءبىر تىكەلەي اۋە رەيسى ىسكە قوسىلدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور