قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىندا تاعى ءبىر اۋە رەيسى اشىلادى
تاشكەنت. قازاقپارات - FlyArystan اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاقتارى 3-قىركۇيەكتەن «الماتى - ۇرگەنىش - الماتى» باعىتى بويىنشا رەيس ورىنداي باستايدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Uzbekistan Airports كومپانياسىنان ءمالىم ەتكەندەي، اتالعان باعىتتا اپتاسىنا 2 رەيس جوسپارلانعان. ياعني، ۇشاقتار بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى جولاۋشىلار تاسىمالدايدى.
- جاڭا باعىتتى اشۋ قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى ءوڭىرارالىق بايلانىستاردى نىعايتىپ، تۋريزمدى دامىتۋعا سەرپىن بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى كومپانيادان.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وزبەكستاننىڭ ەڭ ءىرى Uzbekistan Airways اۋە كومپانياسى اۆياوتىن تاپشىلىعىنا بايلانىستى رەسەي باعىتىنداعى رەيستەردىڭ ءبىر بولىگىن قىسقارتادى.
ەسكە سالايىق، 13-ماۋسىمدا قوستاناي مەن تاشكەنت اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلدى. سونداي-اق، بيىل 29-ناۋرىزدا استانا مەن تاشكەنت اراسىندا تاعى ءبىر تىكەلەي اۋە رەيسى ىسكە قوسىلدى.