قازاقستان مەن وزبەكستان اۋا ساپاسىن جاقسارتۋ باعىتىندا بىرلەسكەن جۇمىس توبىن قۇرادى
استانا. KAZINFORM - ساپار بارىسىندا قازاقستاندىق دەلەگاتسيا وزبەكستاندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان ەكولوگيالىق جوبالارمەن، سونىڭ ىشىندە تاشكەنت جىلۋ ەلەكتر ستانتسياسىنداعى زاماناۋي گاز تازارتۋ تەحنولوگيالارىمەن، شىعارىندىلاردى ازايتۋ شارالارىمەن جانە كولىكتەرگە ەكولوگيالىق ستيكەرلەردى ەنگىزۋمەن تانىستى.
تاشكەنتتە ورتالىق ازيا قورشاعان ورتا جانە كليماتتىڭ وزگەرۋى ۋنيۆەرسيتەتىندە (Green University) قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن وزبەكستان رەسپۋبليكاسى دەلەگاتسيالارىنىڭ كەزدەسۋى ءوتتى، وندا قورشاعان ورتانى قورعاۋ جانە اۋا ساپاسىن جاقسارتۋ سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
قازاق دەلەگاتسياسىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ ەكولوگيالىق رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەربولات قوجىقوۆ باسقاردى. دەلەگاتسيا قۇرامىندا قازگيدرومەتتىڭ باس ديرەكتورى دانارا الىمبايەۆا، تۇركىستان وبلىسىنىڭ ەكولوگيا دەپارتامەنتىنىڭ، سارىاعاش اۋدانى اكىمدىگىنىڭ وكىلدەرى جانە ءتيىستى ماماندار بولدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار اۋا ساپاسىن باقىلاۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ، عىلىمي دەرەكتەرمەن الماسۋ جانە ترانسشەكارالىق لاستانۋدى ازايتۋ بويىنشا بىرلەسكەن شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. ۇساق بولشەكتەردى (PM2.5 جانە PM10) زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنە جانە اتموسفەرالىق پروتسەستەردىڭ ەكى ەلدىڭ شەكارالاس ايماقتارى اراسىنداعى لاستاۋشى زاتتاردىڭ تاسىمالدانۋىنا اسەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەلىسسوزدەردەن كەيىن قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ عىلىمي قاۋىمداستىقتارىنىڭ قاتىسۋىمەن بىرلەسكەن جۇمىس توبىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى. ونىڭ قىزمەتى اۋا ساپاسىن جاقسارتۋ ءۇشىن كەشەندى زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە جانە پراكتيكالىق شەشىمدەر ازىرلەۋگە باعىتتالادى.
ساپار بارىسىندا قازاقستاندىق دەلەگاتسيا وزبەكستاندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان ەكولوگيالىق جوبالارمەن، سونىڭ ىشىندە تاشكەنت جىلۋ ەلەكتر ستانتسياسىنداعى زاماناۋي گاز تازارتۋ تەحنولوگيالارىمەن، شىعارىندىلاردى ازايتۋ شارالارىمەن جانە كولىكتەرگە ەكولوگيالىق ستيكەرلەردى ەنگىزۋمەن تانىستى.
كەزدەسۋدەن كەيىن تاراپتار سەرىكتەستىكتى ودان ءارى دامىتۋعا دەگەن مىندەتتەمەلەرىن راستادى جانە شەكاراارالىق اۋانىڭ لاستانۋىن ازايتۋعا جانە شەكارالاس ايماقتارداعى ەكولوگيالىق جاعدايدى جاقسارتۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن پراكتيكالىق ءىس-شارالاردى ۇنەمى وتكىزۋگە كەلىستى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن وزبەكستان مينەرالدىق شيكىزاتتى زەرتتەۋ تاجىريبەسىمەن ءبولىستى.