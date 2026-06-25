قازاقستان ونىمدەرى ۇرىمجىدە وتكەن حالىقارالىق كورمەدە تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ءۇرىمجى قالاسىندا «قىتاي - ەۋرازيا» IX حالىقارالىق كورمەسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
«قىتاي - ەۋرازيا» كورمەسى ءداستۇرلى تۇردە ازيا مەن ەۋروپا نارىقتارىن بايلانىستىراتىن باتىس قىتاي ورتالىعىنىڭ ەڭ ءىرى كولىك- لوگيستيكالىق جانە ساۋدا حابى رەتىندە شينجاڭ - ۇيعىر اۆتونوميالىق ولكەسىنىڭ (ش ۇ ا ءو) مارتەبەسىن نىعايتاتىن، «بەلدەۋ جانە جول» باستاماسىنىڭ نەگىزگى حالىقارالىق الاڭىنىڭ ءبىرى.
اشىلۋ سالتاناتىندا ءسوز سويلەگەن قازاقستان ۆيتسە-پرەمەرى سەرىك جۇمانعارين ءىس-شارانى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرعان قىتاي تاراپىنا العىسىن ءبىلدىردى. ول كورمەنىڭ ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق پەن ىسكەرلىك بايلانىستى نىعايتىپ، جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە قوسۋدا بەدەلدى الاڭعا اينالعانىن اتاپ ءوتتى. ۆيتسە-پرەمەر ەكى مەملەكەتتىڭ كوشباسشىلارى - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ ستراتەگيالىق ءوزارا ءىس-قيمىلى مەن جەكە سەنىمى ارقاسىندا قازاقستان- قىتاي قاتىناسى جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتىڭ جاڭا كەزەڭىنە جەتكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇگىندە قىتاي قازاقستاننىڭ ەڭ ءىرى ساۋدا سەرىكتەسى بولسا، ش ۇ ا ا-مەن شەكارا ماڭىنداعى ىنتىماقتاستىق ەكىجاقتى ساۋدانىڭ نەگىزگى درايۆەرىنىڭ ءبىرى.
- قازاقستان ءۇشىن ش ۇ ا ءو - بۇل جاقىن كورشى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قىتايدىڭ ميلليونداعان دوللارلىق نارىعىنا شىعاتىن نەگىزگى كولىك- لوگيستيكالىق توراپ. شينجاڭ ارقىلى نەگىزگى كولىك ارتەريالارى وتەدى. ءبىز ساپالى جانە ەكولوگيالىق تازا قازاقستاندىق ونىمدەردىڭ: اۋىل شارۋاشىلىعى، تاماق، مەتاللۋرگيا جانە حيميا ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتىن ارتتىرۋعا دايىنبىز، - دەپ اتاپ ءوتتى سەرىك جۇمانعارين.
ۆيتسە-پرەمەردىڭ ايتۋىنشا، ءۇرىمجى قالاسىنداعى ەكسپو الاڭى بيىلعى جىلى ونەركاسىپتىك كووپەراتسياعا، ءوزارا ينۆەستيتسيالار مەن وندىرىستىك تىزبەكتەردى دامىتۋعا قوسىمشا سەرپىن بەرەتىن جاڭا بىرلەسكەن جوبالار ءۇشىن باستاپقى نۇكتە بولادى. اشىلۋ سالتاناتىندا ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى دين سيۋەسيان حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋدىڭ، مادەني الماسۋلاردى دامىتۋدىڭ جانە تەحنولوگيالىق يننوۆاتسيالاردى ىلگەرىلەتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىتاي عىلىم، ءبىلىم جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋگە، جاھاندىق سىن-قاتەردى بىرلەسىپ شەشۋگە جانە ورنىقتى دامۋعا جاردەمدەسۋگە نيەتتى.
ساپار شەڭبەرىندە قازاقستان ۆيتسە-پرەمەرى جالپى اۋدانى 140 مىڭ شارشى مەتردى قۇرايتىن اۋقىمدى ەكسپوزيتسيامەن تانىستى. بارلىعى التى مامانداندىرىلعان ايماق قۇرىلعان: ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق، جاڭا ساپاداعى وندىرىستىك كۇشتەر، وزىنە ءتان ارتىقشىلىقتارى بار سالالار، «جاسىل» دامۋ، مادەنيەت پەن تۋريزم ينتەگراتسياسى، سونداي-اق جىبەك جولى شەڭبەرىندەگى ىنتىماقتاستىق. وسى كورمەنىڭ اۋقىمى مەن قاتىسۋ دەڭگەيى جاڭا رەكوردتىق كورسەتكىشكە قول جەتكىزدى - وعان 49 ەل مەن ءوڭىردىڭ، حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى قاتىسۋدا. ساۋدا، ينۆەستيتسيا، تۇتىنۋ جانە يننوۆاتسيانى دامىتۋعا باعىتتالعان ىسكەرلىك باعدارلاما شەڭبەرىندە 80 نەن استام ءىس-شارا جوسپارلانعان. ولاردىڭ قاتارىندا - «قىتايعا ەكسپورت» باعدارلاماسى شەڭبەرىندە قازاقستاننىڭ مامانداندىرىلعان سەسسياسى بار.
ورتالىق ورىندى «قازاقستان» ۇلتتىق پاۆيلونى يەلەندى. وندا 30 دان استام وتاندىق كومپانيا ءوز ءونىمىن ۇسىندى. كورمەنىڭ جۇمىسى 29-ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى. قازاقستاندىق ەكسپوزيتسيا وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ايقىن كورسەتەدى.
مۇندا اگروونەركاسىپتىك كەشەن، تاماق جانە جەڭىل ونەركاسىپ ونىمدەرى، الكوگولسىز سۋسىندار، پارفيۋمەرلىك- كوسمەتيكالىق تاۋارلار جانە جوعارى وڭدەلگەن ونىمدەر ۇسىنىلعان. يننوۆاتسيالىق ءسۇت ونىمدەرى، سونىڭ ىشىندە تۇيە ۇنتاعى ءسۇتى، سونداي-اق حالىقارالىق ساپا ستاندارتتارىنا سايكەس كەلەتىن ەت جانە بالىق ونىمدەرى كەلۋشىلەردىڭ نازارىن اۋدارۋدا.
«قىتاي - ەۋرازيا» حالىقارالىق كورمەسى (China- Eurasia Expo) 2011 -جىلدان باستاپ ءۇرىمجى قالاسىندا وتكىزىلىپ كەلەدى. ۇيىمداستىرۋشىلار - ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگى، ق ح ر س ءى م، قىتايدىڭ حالىقارالىق ساۋدانى دامىتۋعا جاردەمدەسۋ كوميتەتى جانە ش ۇ ا ءو حالىق ۇكىمەتى. قازاقستان ءداستۇرلى تۇردە كورمەنىڭ باستى شەتەلدىك قاتىسۋشىسىنىڭ ءبىرى. ەسكە سالساق، 2024 -جىلى وتكەن VIII «قىتاي - ەۋرازيا» كورمەسىندە قازاقستان شەت مەملەكەتتەر اراسىندا كولەمى 260 شارشى مەتر بولاتىن ەڭ ءىرى ەكسپوزيتسيانى ورنالاستىرا وتىرىپ، قۇرمەتتى قوناق مارتەبەسىنە يە بولعان ەدى.
ايتا كەتەيىك، قىتايداعى «جازعى داۆوس» دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمىنىڭ 17-جىل سايىنعى كەزدەسۋى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ونەركاسىپ پەن سيفرلاندىرۋ سالاسىندا جەتەكشى ورىندارعا يە قىتايلىق ءىرى كومپانيالاردىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزدى.