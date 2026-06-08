قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيا اراسىندا ىسكەرلىك بايلانىستار مەن تۋريزم دامىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - بۇعان ەكى ەل اراسىنداعى تىكەلەي اۋە قاتىناسى اسەر ەتىپ وتىر. بۇل جونىندە ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ قازاقستان-كورەيا بىرلەسكەن كوميسسياسىنىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق بويىنشا 11-وتىرىسىندا مالىمدەدى.
- گۋمانيتارلىق بايلانىستاردا وڭ ديناميكا بايقالاتىنىنا ايرىقشا توقتالعىم كەلەدى. مەملەكەتتەرىمىزدىڭ اراسىندا 2024-جىلدان بەرى تىكەلەي اۋە رەيسى بار. ول ىسكەرلىك قارىم-قاتىناستاردىڭ جانە تۋريزمنىڭ دامۋىنا، سونداي-اق، قوس ەل ازاماتتارىنىڭ بايلانىسىنىڭ كەڭەيۋىنە ىقپال ەتتى. بۇگىندە قازاقستان مەن كورەيا اراسىندا اپتاسىنا 20 تىكەلەي رەيس جۇزەگە اسادى. 2025-جىلى كورەيا رەسپۋبليكاسىنا قازاقستاننان 65 مىڭ تۋريست بارسا، ال كورەيادان قازاقستانعا 51 مىڭ تۋريست كەلگەن، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مينيستر وڭتۇستىك كورەيا كومپانيالارىن اقتاۋ جانە قۇرىق پورتتارىن دامىتۋعا شاقىرعانىن جازعانبىز.