قازاقستان ورتالىق ازيانىڭ سۋ پايدالانۋ جونىندەگى نەگىزدەمەلىك كونۆەنتسياسىن ازىرلەۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - دۋشانبە قالاسىندا «تۇراقتى دامۋ ءۇشىن سۋ» حالىقارالىق ءىس-قيمىل ونجىلدىعىنا ارنالعان ءتورتىنشى جوعارى دەڭگەيدەگى حالىقارالىق كونفەرەنسيانىڭ پلەنارلىق سەسسياسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءىس-شاراعا تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، سونداي-اق ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ سۋ شارۋاشىلىعى ۆەدومستۆولارى باسشىلارى باستاعان دەلەگاتسيالار قاتىستى.
قازاقستان دەلەگاتسياسىنا سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ جەتەكشىلىك ەتتى.
مينيستر ءوز سوزىندە مەملەكەتتىڭ سۋعا ۇقىپتى قاراۋ مادەنيەتىن دامىتۋ، زاماناۋي ەكولوگيالىق سىن-قاتەرلەرگە ساي سۋ زاڭناماسىن جاڭارتۋ، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋدىڭ وزىق تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ جانە ونەركاسىپتە سۋدى پايدالانۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ باعىتىندا قولعا العان شارالارى تۋرالى ايتتى.
ۆەدومستۆو باسشىسى سونداي-اق قازاقستاننىڭ سۋ سالاسىنداعى وڭىرلىك جانە حالىقارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان باستامالارىنا ەرەكشە توقتالدى. ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق سۋ قۇقىعىنىڭ قاعيداتتارى مەن نورمالارىنا نەگىزدەلگەن ءارى ءوڭىر مەملەكەتتەرىنىڭ پراكتيكالىق ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋدى كوزدەيتىن ورتالىق ازيانىڭ سۋ پايدالانۋ جونىندەگى نەگىزدەمەلىك كونۆەنتسياسىن ازىرلەۋ باستاماسى بار.
سونىمەن قاتار نۇرجان نۇرجىگىتوۆ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بۇۇ جۇيەسى اياسىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ جونىندەگى باستاماسىنىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
بيىل ءساۋىر ايىندا استانادا وتكەن وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت اياسىندا قازاقستان وسى ماسەلە بويىنشا حالىقارالىق كونسۋلتاتسيالاردىڭ العاشقى كەزەڭىن وتكىزۋدى ۇسىنعان بولاتىن. كونسۋلتاتسيالارعا 30 دان استام مەملەكەت پەن 20 حالىقارالىق ۇيىمنان شامامەن 140 وكىل قاتىسىپ، باستاما حالىقارالىق قاۋىمداستىق تاراپىنان كەڭ قولداۋ تاپتى.
- دۋشانبەدەگى سۋ پروتسەسى - سۋ قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلاپ، ناقتى شەشىمدەر ازىرلەۋ ءۇشىن مەملەكەتتەردى، حالىقارالىق ۇيىمداردى، ساراپشىلار مەن دامۋ جونىندەگى سەرىكتەستەردى بىرىكتىرەتىن ماڭىزدى الاڭ. قازاقستان سۋ رەسۋرستارىن ۇتىمدى پايدالانۋ مەن مۇزدىقتاردى ساقتاۋ ماسەلەلەرىن ىلگەرىلەتۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستاردى جوعارى باعالايدى. ورتالىق ازيا ترانسشەكارالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ بىرەگەي تاجىريبەسىنە يە. ءوڭىر ەلدەرى كوپ جىلدان بەرى تۇراقتى ديالوگ پەن بىرلەسكەن شەشىم قابىلداۋ تەتىكتەرىن ساقتاپ كەلەدى. بۇل تاجىريبە وتە قۇندى ءارى الەمدەگى وزگە دە ترانسشەكارالىق باسسەيندەرگە ۇلگى بولا الادى. وڭىردەگى قولدانىستاعى ىنتىماقتاستىق تەتىكتەرى ءوزارا ىقپالداستىقتىڭ بەرىك نەگىزىن قالىپتاستىرىپ، تۇراقتى سۋ پايدالانۋدى قامتاماسىز ەتۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوستى. سونىمەن بىرگە قازىرگى سىن-قاتەرلەر قولدانىستاعى تاسىلدەردى ودان ءارى جەتىلدىرۋ مەن بەيىمدەۋدى تالاپ ەتەدى»، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ.
وسىعان دەيىن ق ر سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ، تاجىكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا جانە سۋ رەسۋرستارى ءمينيسترى دجۋما دالەر جانە وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سۋ شارۋاشىلىعى ءمينيسترى شاۆكات حامرايەۆ 2026-جىلدىڭ ماۋسىم-تامىز ايلارىنا ارنالعان «باحري-توچيك» سۋ قويماسىنىڭ جۇمىس رەجيمىن كەلىسكەنى تۋرالى جازدىق.