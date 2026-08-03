قازاقستان ورتالىق ازيادا سيفرلىق دامۋ بويىنشا كوش باستاپ تۇر - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا وتكەن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا Ⅲ حالىقارالىق وليمپيادانىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ءسوز سويلەدى.
پرەزيدەنت سوزىندە ەلىمىز سيفرلىق دامۋ تۇرعىسىنان ستراتەگيالىق تاڭداۋ جاساعانىنا توقتالدى.
- قازاقستان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ەلەكتروندى ۇكىمەتتى دامىتۋ يندەكسىندە 193 مەملەكەتتىڭ اراسىنان 24-ورىن الادى. جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە ازىرلىك دەڭگەيى بويىنشا ەلىمىز ورتالىق ازيادا كوش باستاپ تۇر. ءبىز ءبىرىڭعاي يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيە قۇرىپ جاتىرمىز. مۇندا جاساندى ينتەللەكت مەملەكەتتى، ەكونوميكانى، بيزنەستى باسقارۋدىڭ ماڭىزدى تەتىگى رەتىندە قوعام ءومىرىنىڭ بارلىق سالاسىنا دەندەپ ەنەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بىلتىرعى جولداۋىندا پرەزيدەنت الداعى ءۇش جىلدا قازاقستاندى تولىق سيفرلىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ بويىنشا ناقتى مىندەت جۇكتەگەن ەدى.
- 2026 -جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاۋ دا - وسى ستراتەگيالىق باعداردى جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالعان قادام. بۇدان بولەك، يننوۆاتسياعا يەك ارتاتىن ەل دامۋىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى 1 -شىلدەدە كۇشىنە ەنگەن قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىندا انىق كورسەتىلگەن. بۇل - بارلىق ۇدەرىستىڭ باسى عانا، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى جاساندى ينتەللەكت بويىنشا حالىقارالىق وليمپيادانىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ەلىمىز ساپالى بىلىمگە، دارىندى بالالاردى جان-جاقتى قولداۋعا باسا نازار اۋداراتىنىن ايتتى.
- بىلتىر بەيجىڭدە وتكەن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا وليمپيادادان قازاقستان وقۋشىلارى ءۇش التىن، ءبىر كۇمىس جانە ءۇش قولا مەدال جەڭىپ الدى. ەل مەرەيىن اسىراتىن بۇل جەتىستىك جاستارىمىزدىڭ زياتكەرلىك جانە شىعارماشىلىق الەۋەتىنىڭ زور ەكەنىن كورسەتەدى. ورايلى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، تالانتتى ورەندەرىمىزگە باعىت-باعدار بەرىپ جۇرگەن ۇستازدار مەن تالىمگەرلەرگە العىس ايتامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت بۇل وليمپيادا جاساندى ينتەللەكتىنى زەرتتەۋشى جاستاردىڭ حالىقارالىق قاۋىمداستىعىنىڭ دامۋىنا ۇلكەن سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- ءبىلىم قاي زاماندا دا حالىقتى بىرىكتىرىپ، ادامزاتتى وركەنيەتتىڭ شىڭىنا جەتەلەدى. سىزدەردىڭ قارىم-قابىلەتتەرىڭىز مەديتسينا، ءبىلىم، ەكولوگيا جانە باسقا دا وتە ماڭىزدى سالالارداعى تىڭ شەشىمدەرگە نەگىز بولا الادى. ءدال وسى وليمپيادادا الەمدى وزگەرتەتىن جاڭا يدەيالار مەن جوبالار دۇنيەگە كەلۋى مۇمكىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ وليمپيادا قاتىسۋشىلارىنا ساتتىلىك تىلەپ، وسى ماڭىزدى شارانى ۇيىمداستىرۋعا ۇلەس قوسقان بارشا ازاماتقا شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا وتكەن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا Ⅲ حالىقارالىق وليمپيادانىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ءسوز سويلەدى.
ايتا كەتەيىك، استانادا ءوتىپ جاتقان ج ي وليمپياداسىنا 106 ەلدىڭ كومانداسى جينالدى.