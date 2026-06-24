قازاقستان ە و ماڭىزدى شيكىزات رەسۋرستارىنىڭ تىزبەسىنە قوسقان 34 مينەرالدىڭ 21-ىمەن قامتاماسىز ەتۋگە ءازىر
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان - ە و» دوڭگەلەك ۇستەلىندە سويلەگەن سوزىندە ءمالىم ەتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدىڭ اسا ماڭىزدى مينەرالداردى يگەرۋ باعىتىندا ەۋروپاعا سەنىمدى سەرىكتەس بولۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى
- قازاقستان ە و اسا ماڭىزدى شيكىزات رەسۋرستارىنىڭ تىزبەسىنە قوسقان 34 مينەرالدىڭ 21-ىمەن قامتاماسىز ەتۋگە ءازىر. وسى الەۋەتتى بارىنشا پايدالانۋ ءۇشىن ءبىز «وفتەيك» نەگىزىندەگى ىنتىماقتاستىق جولىن ۇسىنامىز. بۇل شيكىزاتتى ءوز ەلىمىزدە وڭدەپ، قوسىلعان قۇنى جوعارى ءوندىرىس تىزبەگىن قۇرۋعا ىقپال ەتەدى. سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار بويىنشا وڭىرلىك زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ قۇرىلۋى - اتالعان باعىتتاعى سەرىكتەستىكتىڭ ناتيجەسى. سونىمەن قاتار قازاقستان جاھاندىق جاڭا ەنەرگەتيكالىق جۇيەگە كوشۋ باستاماسىن ىلگەرىلەتۋگە قاشاندا ىنتالى. وزدەرىڭىزگە ءمالىم، ەلىمىز ءىرى ۋران ءوندىرۋشى رەتىندە الەمدەگى سۇرانىستىڭ 40 پايىزعا جۋىعىن قامتاماسىز ەتەدى. مۇناي مەن گازدىڭ، كومىردىڭ ايتارلىقتاي قورى بولا تۇرا، ءبىز «جاسىل» سۋتەگىن ءوندىرۋ جوباسىن بەلسەندى تۇردە قولعا الدىق. بۇدان بولەك، قازاقستان اۋماعىندا ليتي، نيكەل، ۆانادي جانە كوبالتتىڭ ءالى يگەرىلمەگەن مول قورى بار. تۇپتەپ كەلگەندە، ءبىز سەرىكتەستەرگە وتە پراگماتيكالىق فورمۋلا ۇسىنامىز: ياعني ستراتەگيالىق رەسۋرستارعا قولجەتىمدىلىكتى ينۆەستيتسياعا جانە تەحنولوگياعا ايىرباستاۋعا نيەتتىمىز. بۇل ءتاسىل ەۋروپا ستاندارتتارىنا تولىق ساي كەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، قازاقستان ەۋروپالىق وداقتى قۋات كوزدەرىمەن قامتاماسىز ەتەتىن سەنىمدى سەرىكتەس ءارى كەپىل ەل رەتىندە ستراتەگيالىق پوزيتسياسىن دايەكتى تۇردە نىعايتىپ كەلەدى.
- بىلتىر ەۋروپا نارىعىنا تاسىمالدانعان شيكى مۇنايدىڭ 13 پايىزعا جۋىعى قازاقستانعا تيەسىلى. ءبىز ەۋروپالىق سەرىكتەستەرمەن جەتكىزۋ كولەمىن ۇلعايتۋ جانە وڭىرلىك ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە ءاردايىم ءازىرمىز. وسىعان بايلانىستى كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ تۇراقتى ءارى سەنىمدى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ ماڭىزدى ستراتەگيالىق باسىمدىق بولىپ قالا بەرەتىنىن ايتقىم كەلەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسىعان دەيىن ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارى بويىنشا جۇك تاسىمالى كەيىنگى 6 جىلدا بەس ەسە وسكەنى تۋرالى جازدىق.
مەملەكەت باسشىسى وسى ساپار بارىسىندا جالپى سوماسى 12 ميلليارد دوللاردان اساتىن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەرگە قول قويىلاتىنىن جەتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، بۇل قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق اراسىنداعى سەرىكتەستىكتىڭ تۇجىرىمدامالىق تاسىلدەردى پىسىقتاۋدان ناقتى ارەكەتكە ۇلاسقانىن اڭعارتادى.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ سوڭعى جىلدارداعى ەكونوميكالىق تابىسى جانە اتالعان ناتيجەگە جەتكىزگەن جۇيەلى وزگەرىستەر جايىندا مالىمەت بەردى.
- قازاقستان ەكونوميكاسى ورنىقتىلىق كورسەتىپ، جەدەل دامىپ كەلەدى. بىلتىر ەل ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمى 6,5 پايىزعا جەتتى. بۇل - حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى بولجاعان جاھاندىق ءوسىم قارقىنىنان ەكى ەسە جوعارى. ىشكى جالپى ءونىم كولەمى 305 ميلليارد دوللاردان استى، ال جان باسىنا شاققانداعى ءى ج ءو 15 مىڭ دوللاردى قۇرادى. حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ بولجامى بويىنشا، بيىل ۇلتتىق ەكونوميكا كولەمى 360 ميلليارد دوللارعا جەتەدى. قازىرگى ۋاقىتتا ەكونوميكامىزدىڭ 40 پايىزعا جۋىعىن شاعىن جانە ورتا بيزنەس قۇرايدى. ولار نەگىزگى كاپيتالعا سالىناتىن ينۆەستيتسيانىڭ شامامەن 70 پايىزىن قامتاماسىز ەتىپ وتىر. بۇل جەتىستىكتەرگە، سايىپ كەلگەندە، كەشەندى ءارى جۇيەلى رەفورمالار تۇرتكى بولدى. قازاقستاندا بارىنشا اشىق، باسەكەگە قابىلەتتى ءارى ينۆەستورلارعا قولايلى ەكونوميكا قۇرۋ ماقساتىندا اۋقىمدى ساياسي جانە ەكونوميكالىق جاڭعىرۋلار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ءبىز دەموكراتيالىق ينستيتۋتتاردى كۇشەيتىپ، تەجەمەلىك ءارى تەپە- تەڭدىك جۇيەسىن جەتىلدىردىك، زاڭ ۇستەمدىگىن ورناتتىق جانە ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ اياسىن كەڭەيتتىك. «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن مۇلتىكسىز ساقتاۋ ىشكى ساياساتىمىزدىڭ وزەگىنە اينالدى. تاياۋدا وتكەن تاريحي جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋم دا ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋعا ارنالعان زاماناۋي ينستيتۋتسيونالدىق بازا قالىپتاستىرۋعا سەپتىگىن تيگىزدى. ۇلتتىق سيفرلىق ينۆەستيتسيالىق پلاتفورما ەندى ينۆەستورلارعا «ءبىر تەرەزە» قاعيداتىنا سايكەس تولىققاندى قىزمەت كورسەتەدى، ال ينۆەستيتسيالىق كەڭەس ينۆەستيتسياعا قاتىستى تۇيتكىلدى ماسەلەلەردىڭ ءتيىمدى شەشىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى. سونىمەن قاتار ءبىز جاڭا ىنتالاندىرۋ تەتىكتەرىن ەنگىزە باستادىق. مىسالى، Altyn Visa باعدارلاماسى حالىقارالىق ينۆەستورلارعا سالىق جانە كوشى-قون ماسەلەسىندە ەداۋىر جەڭىلدىكتەر بەرەدى. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، قازاقستان - ساياسي تۇراقتى، ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتكەرى ورنىقتى، ەكونوميكاسى اشىق ءارى نارىق رەفورمالارىنا بەيىل ەل. ال مۇنىڭ ءبارىن ينۆەستورلار ەرەكشە باعالايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسىعان دەيىن ە و- مەن ەكىجاقتى تاۋار اينالىمى 45 ميلليارد دوللاردان اسقانى تۋرالى جازدىق.