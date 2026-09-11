قازاقستان مەن تۇركيا رەادميسسيا تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن تۇركيا رەادميسسيا تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى.
قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ پەن تۇركيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى مۇستافا چيفتچي ەكىجاقتى كەلىسسوز وتكىزدى.
كەزدەسۋدىڭ باستى ناتيجەسى قازاقستان مەن تۇركيا اراسىندا رەادميسسيا تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلۋى بولدى.
«قۇجات ەكى ەلدىڭ كوشى-قون سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ قۇقىقتىق نەگىزىن نىعايتىپ، مەملەكەتتەر اۋماعىندا بولۋعا زاڭدى نەگىزى جوق ادامداردى قايتارۋ ءتارتىبىن ايقىندايدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
كەلىسسوز بارىسىندا ەرجان سادەنوۆ پەن مۇستافا چيفتچي ەكى ەلدىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
ترانسۇلتتىق جانە كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل، ىزدەستىرۋ، كوشى-قون قاۋىپسىزدىگى، كادر دايارلاۋ جانە بەيىندى بولىمشەلەر اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل نەگىزگى باعىتتار رەتىندە بەلگىلەندى.