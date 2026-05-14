قازاقستان مەن تۇركيا ماڭگىلىك دوستىق جانە كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى دەكلاراتسيا قابىلدايدى
بۇل تۋرالى تاۋەلسىزدىك سارايىندا ءوتىپ جاتقان قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ 6-وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بۇگىن ماڭگىلىك دوستىق جانە كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى دەكلاراتسيانى قابىلدايمىز. وسى ماڭىزدى قۇجات قازاق-تۇرىك قاتىناستارىن دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىنى انىق. بۇل ماسەلە بويىنشا ەكى ەلدىڭ دە نيەت-تىلەگى ءبىر. سوندىقتان الەۋەتىمىز دە، مۇمكىندىگىمىز دە مول دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار،-دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعاندى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى العان ەدى.
ايتا كەتەيىك، وتىرىس بارىسىندا قازاقستان پرەزيدەنت قازىرگى تاڭدا قازاق- ۇرىك ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىندا قارقىندى دامىپ جاتقانىن، ەلدەرىمىزدىڭ اراسىندا ەشقانداي تۇيتكىل جوق ەكەنىن باسا ايتتى.