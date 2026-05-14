قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ءبىلىم، مەديتسينا جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىس كۇشەيىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM -قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن تۇركيانىڭ مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستارى جىلدان جىلعا كۇشەيىپ كەلە جاتقانىن جەتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اتاپ ايتقاندا، 2023-جىلى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن زارداپ شەككەن گازيانتەپ پروۆينتسياسىندا قازاقستان باستاماسىمەن قوجا احمەت ياساۋي اتىنداعى مەكتەپ اشىلدى.
استانادا جانە الماتىدا «مااريف» قورىنىڭ مەكتەپتەرىن اشۋ جونىندە ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى.
قازاقستاننىڭ 14 مىڭعا جۋىق ازاماتى تۇركيادا وقيدى، ال 260 قا جۋىق تۇرىك ستۋدەنتى ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الۋدا.
جاقىندا شىمكەنت قالاسىنداعى پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتتىڭ جانىنان تۇركياداعى گازي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى ءوز جۇمىسىن باستادى.
قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار ايماعىندا تۋريزم سالاسىنا ماماندانعان تۇرىك كومپانيالارى تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر.
مەملەكەت باسشىسى بۇل باعىتتا ءالى دە كوپتەگەن مۇمكىندىك بار ەكەنىن العا تارتىپ، تۇرىك باۋىرلارىمىزدى قازاقستانمەن وزىق تاجىريبەسىن بولىسۋگە، ەلىمىزگە ينۆەستيتسيا سالۋعا شاقىردى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى سەرىكتەستىك تە قارقىندى دامىپ كەلەدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركيانىڭ ءىرى فارماتسيەۆتيكا الپاۋىتتارى - Abdi İbrahim جانە Nobel كومپانيالارى قازاقستاندا ءوندىرىس جەلىلەرىن ىسكە قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
كوپ ۇزاماي Orzax Group كومپانياسى تۇركىستان وبلىسىندا بيولوگيالىق بەلسەندى قوسپالار وندىرەتىن زاۋىتتىڭ قۇرىلىسىن باستايدى.
YDA Group تۇركىستان جانە پەتروپاۆل قالالارىندا كوپبەيىندى اۋرۋحانالار سالىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتىمەن شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەن ەدى.