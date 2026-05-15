قازاقستان تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ازاماتتارىن وقىتۋعا ارنايى گرانتتار بولۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM - ت م ۇ ەلدەرىندە عارىش سالاسىن جۇيەلى دامىتۋدا عىلىمي-تەحنولوگيالىق الەۋەتى جەتكىلىكتى. بۇل تۋرالى بۇگىن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- ءبىلىم-عىلىم سالاسىنا قاجەتتى ماماندار دايارلايتىن وقۋ ورتالىقتارى مەن عىلىمي مەكەمەلەر كەرەك. ءوزارا تاجىريبە الماسۋ، بىرلەسىپ كادردار دايارلاۋ جانە وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ - وتە ماڭىزدى. سوندىقتان تۇركى ەلدەرىنىڭ جاساندى ينتەللەكت ورتالىقتارىنىڭ جەلىسىن قۇرۋدى ۇسىنامىن. ءبىز تەك قازاقستاندا جاڭا فورماتتاعى تەحنولوگيالىق وقۋ ورنى - جاساندى ينتەللەكت ۋنيۆەرسيتەتىن اشۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. جوعارى وقۋ ورنىندا تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ازاماتتارىن وقىتۋ ءۇشىن ارنايى گرانتتار بولۋگە دايىنبىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، باعدارلامالاۋ، جاساندى ينتەللەكت جانە وزىق تەحنولوگيا سالالارى بويىنشا تۇركى ەلدەرىنىڭ جاستارى اراسىندا عىلىمي-تەحنولوگيالىق وليمپيادا ۇيىمداستىرعان ءجون.
- بۇل باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورى تاراپىنان قارجىلاي كومەك كورسەتۋگە بولار ەدى. بيىل قور ناقتى جوبالار بويىنشا جۇمىس ىستەۋ تاسىلىنە كوشتى. جارعىلىق كاپيتالى 600 ميلليون دوللارعا جەتتى. ونى ۇلعايتۋعا بولادى. بۇل - ايرىقشا ءمانى بار ستراتەگيالىق رەسۋرس. سول سەبەپتى قور بارلىق ستارتاپقا قولداۋ كورسەتىپ، ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا بەلسەنە اتسالىسادى دەپ سەنەمىز. قور تولىققاندى قىزمەت كورسەتۋى ءتيىس. مۇشە مەملەكەتتەردى وسى مىندەتتى جەدەل جۇزەگە اسىرۋعا شاقىرامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.