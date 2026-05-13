قازاقستان ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرۋعا باسىمدىق بەرمەك
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق جۇك اۋە كومپانياسىن دامىتۋ، سونداي-اق تەڭىز جانە تەمىرجول تاسىمالدارىن ۇلعايتۋ بويىنشا تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ماسەلەلەرى جونىندە كەڭەس وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
جيىندا كولىك مينيسترلىگىنىڭ، «سامۇرىق-قازىنا» ۇ ءا ق، «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» جانە Turlov Private Holding جۇك اۋە كومپانياسىنىڭ جۇمىسىن ۇيىمداستىرۋ جانە ونىڭ تۇراقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى تاسىلدەرى تىڭدالدى.
- ترانزيتتىك جۇك حابى رەتىندە قىتاي - قازاقستان - باتىس ەۋروپا باعىتى بويىنشا قولايلى جاعداي جاساۋ ءۇشىن اۋە كەمەلەرىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن شىعارۋدى، باسەكەلەستىك قۇنى بويىنشا اۆياوتىنمەن قامتاماسىز ەتۋدى قوسا العاندا، وپەراتسيالىق قىزمەتتى جەدەل ىسكە قوسۋ ماسەلەلەرى قارالدى. ىلەسپە ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا، ونىڭ ىشىندە اۋەجاي قۋاتىن، جۇك تەرمينالدارىن، قويما لوگيستيكاسىنا نازار اۋدارىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار ورتالىق ازيا وڭىرىنەن كاۆكازعا جانە باتىس ەۋروپا ەلدەرىنە تاسىمالداۋ كولەمىن ۇلعايتۋ ءۇشىن قازاقستاندىق «اقتاۋ» جانە «قۇرىق» تەڭىز پورتتارىن تيەۋ شارالارى تالقىلاندى.
تەمىرجول سالاسى بويىنشا وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ، سونداي-اق تاريفتىك ساياساتتى جەتىلدىرۋ ءۇشىن ينفراقۇرىلىمدى ودان ءارى جاڭعىرتۋ جانە قازاقستاندىق تەمىرجول جەلىسىن دامىتۋ جوسپارلارى ايتىلدى.
كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
