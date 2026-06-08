قازاقستان تەحنيكالىق بايقاۋدى سيفرلاندىرۋ ءۇشىن يسپانيا تاجىريبەسىن ەنگىزبەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى كولىك قۇرالدارىن تەحنيكالىق بايقاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جانە كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا وزىق حالىقارالىق تاجىريبەنى زەرتتەۋ باعىتىندا تۇراقتى جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وسى ماقساتتا قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگىنىڭ، قارجى مينيسترلىگىنىڭ جانە «قازاقستان جول عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ا ق- نىڭ (قازجول ع ز ي) وكىلدەرى تەحنيكالىق بايقاۋ سالاسىنداعى زاماناۋي شەشىمدەرمەن تانىسۋ ءۇشىن يسپانيا كورولدىگىنە باردى.
ساپار قورىتىندىسى بويىنشا قازجول ع ز ي مەن تەحنيكالىق بايقاۋ ستانسيالارىنا ارنالعان جابدىقتاردى ازىرلەۋ جانە وندىرۋمەن اينالىساتىن RYME Worldwide كومپانياسى اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
قۇجات بىرلەسكەن جوبالاردى دامىتۋعا، تاجىريبە الماسۋعا جانە كولىك قۇرالدارىن تەحنيكالىق بايقاۋ سالاسىنا وزىق حالىقارالىق تاجىريبەلەردى ەنگىزۋگە باعىتتالعان.
سونداي-اق قازاقستاندىق دەلەگاتسيا DEKRA كومپانياسىنىڭ تەحنيكالىق بايقاۋ ورتالىعىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى.
ورتالىقتا كولىك قۇرالدارىن دياگنوستيكالاۋدىڭ زاماناۋي ادىستەرى، اۆتوماتتاندىرىلعان باقىلاۋ جۇيەلەرى جانە تەحنيكالىق بايقاۋ راسىمدەرىنىڭ اشىقتىعى مەن وبەكتيۆتىلىگىن قامتاماسىز ەتەتىن سيفرلىق تەحنولوگيالار تانىستىرىلدى.
- زەردەلەنگەن تاجىريبە مەن حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن ىنتىماقتاستىق دياگنوستيكالىق جابدىقتاردان دەرەكتەردى وپەراتورلاردىڭ قاتىسۋىنسىز اۆتوماتتى تۇردە بەرۋ تەحنولوگيالارىن، سونداي-اق تەحنيكالىق بايقاۋ پروتسەستەرىن تاۋلىك بويى ونلاين-بەينەمونيتورينگ ارقىلى باقىلاۋ جۇيەلەرىن ەنگىزۋ ماسەلەلەرىن پىسىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتالعان شارالار تەحنيكالىق بايقاۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا، ونى جۇرگىزۋ بارىسىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە جانە رەسپۋبليكا جولدارىنداعى كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
وسىعان دەيىن الماتىدا جۇك كولىكتەرىنە باقىلاۋ كۇشەيگەنى تۋرالى جازدىق.