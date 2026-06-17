قازاقستان مەن ت م د ەلدەرى ازاماتتارىنىڭ جەكە دەرەكتەرىن تاراتقان حالىقارالىق ارنا جويىلدى
استانا. KAZINFORM- قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىمەن جانە قاداعالاۋ ورگانىمەن، سونداي-اق چەحيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پوليتسياسىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزگەن اۋقىمدى ارنايى وپەراتسيانىڭ ناتيجەسىندە قازاقستان مەن ت م د ەلدەرىنىڭ ازاماتتارىنىڭ جەكە دەرەكتەرىن زاڭسىز تاراتۋمەن اينالىسقان حالىقارالىق ارنانى جويدى، - دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
- جەدەل-ىزدەستىرۋ جۇمىستارى، مۇقيات جوسپارلاۋ جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ۇيلەستىرىلگەن ءىس-قيمىلدارىنىڭ ناتيجەسىندە حالىقارالىق دەڭگەيدە ارەكەت ەتكەن قىلمىستىق توپتىڭ قىزمەتى اشكەرەلەنىپ، جولى كەسىلدى. سونىمەن قاتار قىلمىستىق ءىس بويىنشا كۇدىكتىلەردىڭ تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا، ياعني چەحيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۋستي-ناد-لابەم قالاسىندا، سونداي-اق استانا، الماتى جانە قاراعاندى قالالارىندا ءتىنتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. تەرگەۋ ارەكەتتەرى بارىسىندا زاڭسىز قىزمەتتىڭ دالەلدەرى بولىپ تابىلاتىن كوپتەگەن تسيفرلىق اقپارات تاسىمالداعىشتار، سونداي-اق قولما-قول اقشا تاركىلەندى، - دەدى ءى ءى م كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى جاندوس ءسۇيىنباي.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، قىلمىستىق ارەكەتتەردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن كۇدىكتىلەر قازاقستان مەن كورشىلەس مەملەكەتتەردىڭ ازاماتتارىنا قاتىستى جەكە دەرەكتەر ورنالاستىرىلعان جابىق ينتەرنەت- رەسۋرس قۇرعان. توپ ىشىندە ناقتى يەرارحيالىق قۇرىلىم بولعان: ءاربىر قاتىسۋشى وزىنە جۇكتەلگەن مىندەتتى اتقارعان. ولار قىلمىستىق سحەمانى ۇيلەستىرۋشىلەردەن باستاپ، جەكە دەرەكتەردى زاڭسىز انىقتاۋعا قاتىستى تاپسىرىستاردى قابىلداپ، وڭدەيتىن وپەراتورلارعا دەيىنگى قىزمەتتەردى ورىنداعان. زاڭسىز جولمەن الىنعان قاراجاتتى قولما-قول اقشاعا اينالدىرۋ ءۇشىن دروپ-اككاۋنتتار پايدالانىلعان.
- ءارتۇرلى زاڭسىز قىزمەت تۇرلەرىنە، ونىڭ ىشىندە ءبىر رەتتىك سۇرانىستار مەن رەسۋرسقا ابونەنتتىك قولجەتىمدىلىككە ارنالعان ارنايى باعا ءتىزىمى بەلگىلەنگەن. قىلمىستىق سحەمانى ۇيىمداستىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن ادامدار ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىلدى، جەكە دەرەكتەردى زاڭسىز تاراتۋدىڭ ارنالارى مەن كوزدەرىن انىقتاپ، جويۋدى، سونداي-اق ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ باعىتىنداعى كەشەندى شارالاردى ودان ءارى جالعاستىرادى، - دەدى ءى ءى م كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى جاندوس ءسۇيىنباي.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن باس پروكۋراتۋرا كيبەرالاياقتىقتى اشۋ كورسەتكىشى %29 عا وسكەنى تۋرالى حابارلادى.