قازاقستان ت م د ەلدەرى اراسىندا كوشۋگە ەڭ قولايلى مەملەكەت اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان 2026 -جىلعى Immigration Index حالىقارالىق رەيتينگىندە تمد ەلدەرى اراسىندا ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى. رەيتينگتى امەريكالىق Remitly كومپانياسى ازىرلەدى.
زەرتتەۋ الەمنىڭ 82 مەملەكەتىن قامتىعان. جالپى رەيتينگتە قازاقستان 53-ورىنعا تۇراقتاپ، تىزىمگە ەنگەن پوستكەڭەستىك ەلدەردىڭ بارىنەن جوعارى ناتيجە كورسەتتى.
رەيتينگتەگى وزگە ت م د ەلدەرىنىڭ كورسەتكىشى مىناداي:
- مولدوۆا - 56-ورىن؛
- ازەربايجان - 66-ورىن؛
- ارمەنيا - 74-ورىن؛
- وزبەكستان - 75-ورىن.
ال رەسەي، بەلارۋس، قىرعىزستان، تاجىكستان جانە ۋكراينا زەرتتەۋگە ەنگىزىلمەگەن.
ساراپشىلار ەلدەردى 34 كورسەتكىش بويىنشا باعالاعان. ولار 16 نەگىزگى ساناتقا توپتاستىرىلعان. باعالاۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك دەڭگەيى، دەنساۋلىق ساقتاۋ مەن ءبىلىم بەرۋ ساپاسى، ەكولوگيالىق احۋال، جۇمىسپەن قامتۋ مۇمكىندىگى، ءومىر ءسۇرۋ قۇنى، تۇرعىن ءۇيدىڭ قولجەتىمدىلىگى، قوعامدىق كولىك جۇيەسىنىڭ دامۋى، وتباسىلارعا كورسەتىلەتىن قولداۋ جانە ميگرانتتار قاۋىمداستىعىنىڭ بولۋى ەسكەرىلگەن.
الەمدىك رەيتينگتە شۆەيساريا كوش باستادى.
Remitly كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، يندەكس تەك ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرگە سۇيەنىپ جاسالماعان. سونىمەن قاتار ءومىر ساپاسى، قاۋىپسىزدىك، وتباسىلار ءۇشىن قولايلىلىق جانە ميگرانتتاردىڭ جاڭا ورتاعا بەيىمدەلۋ مۇمكىندىگى نازارعا الىنعان.
زەرتتەۋ قورىتىندىسى قازىرگى ميگرانتتار ءۇشىن ءومىر ساپاسى، قاۋىپسىزدىك، مەديسينالىق قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدىلىگى جانە ۇزاق مەرزىمدى بولاشاق قۇرۋ مۇمكىندىگى نەگىزگى ولشەم بولىپ قالا بەرەتىنىن كورسەتتى.
وسى كورسەتكىشتەردىڭ جيىنتىعى بويىنشا قازاقستان 2026 -جىلى ت م د كەڭىستىگىندەگى كوشۋگە ەڭ قولايلى ەل دەپ تانىلدى.
وسىعان دەيىن قازاقستان اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك بويىنشا الەمدەگى ۇزدىك 20 ەلدىڭ قاتارىنا ەنگەنىن حابارلادىق.