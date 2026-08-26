قازاقستان مەن سينگاپۋر سۋ رەسۋرستارى مەن ورتا ءدالىزدى دامىتۋ بويىنشا كەلىسىمدەرگە قول قويدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ سينگاپۋردىڭ اعا ءمينيسترى لي شياڭ لۇڭمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سينگاپۋردىڭ اعا ءمينيسترى لي شياڭ لۇڭنىڭ كەلىسسوزدەرى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى قارالدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى. سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلعا، سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى بىرلەسكەن باستامالارعا نازار اۋدارىلدى.
كەزدەسۋگە قاتىسۋشىلار ەكونوميكالىق ارىپتەستىكتىڭ وڭ ديناميكاسىن اتاپ ءوتتى. بىلتىر ەكىجاقتى ساۋدا كولەمى $1 ميللياردقا جاقىندادى، وسى جىلدىڭ التى ايىندا تاۋار اينالىمى $777 ميلليونعا جەتىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 2,5 ەسەگە ۇلعايدى. 2025-جىلى سينگاپۋردان تارتىلعان تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى اعىنى ەكى ەسەگە ارتىپ، شامامەن $1,5 ميللياردتى قۇرادى.
سونىمەن قاتار، ەكىجاقتى ساۋدانى ودان ءارى ءارتاراپتاندىرۋدىڭ، ينۆەستيتسيالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋدىڭ جانە جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ كەڭ اۋقىمدى الەۋەتى ايقىندالدى. ىنتىماقتاستىق ءۇشىن پەرسپەكتيۆالى باعىتتاردىڭ ىشىندە اگروونەركاسىپ جانە كولىك-لوگيستيكالىق كەشەندەرى، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالالارى اتاپ ءوتىلدى.
- سيفرلىق ترانسفورماتسيا - قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىعى. وسى جىلدى پرەزيدەنت سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالادى. ءبىزدىڭ ەلىمىز ب ۇ ۇ- نىڭ ونلاين-قىزمەتتەر يندەكسى بويىنشا الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ وندىعىنا كىرەدى. بۇگىندە قازاقستان الداعى ءۇش جىل ىشىندە جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن ەنگىزۋ ارقىلى تولىق سيفرلىق ەكونوميكانى قۇرۋ ماقساتىن كوزدەيتىن دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە اياق باستى، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
لي شياڭ لۇڭ ەكى ەلدىڭ ۇكىمەتتەرى ءبىر-بىرىمەن جاقسى قارىم-قاتىناستا جانە بيزنەسكە ودان دا كوپ بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن سەرىكتەستىك قۇرۋعا ۇمتىلىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- ەكى ەل ەكونوميكاسىندا ينۆەستيتسيالار كولەمى ۇلعايۋدا، قوس مەملەكەت اراسىنداعى ساۋدا كورسەتكىشتەرى وسۋدە، بۇل ونىڭ كولەمىن ارتتىرا ءتۇسۋ ءۇشىن نەگىز قالايدى. ءبىز قازاقستانداعى وزگەرىستەر مەن ءوسۋ مۇمكىندىكتەرىن كورىپ وتىرمىز، ءبىزدىڭ قارىم-قاتىناسىمىز ودان ءارى العا جىلجۋ ءۇشىن ۇلكەن الەۋەتكە يە، - دەپ اتاپ ءوتتى لي شياڭ لۇڭ.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا ساۋدا- ەكونوميكالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسىرۋعا دايىندىق راستالدى.
كەلەسى قۇجاتتارعا قول قويىلدى:
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى مەن Singapore Cooperation Enterprise اراسىندا «قالالىق سۋ رەسۋرستارى مەن قالدىقتاردى ورنىقتى باسقارۋ سالاسىنداعى كوشباسشىلىق» الەۋەتتى ارتتىرۋ باعدارلاماسى بويىنشا كەلىسىم؛
Middle Corridor Multimodal Ltd جانە Singapore Cooperation Enterprise اراسىندا مۋلتيمودالدى تاسىمالدار، ساۋداعا جاردەمدەسۋ جانە سيفرلاندىرۋ سالالارىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم.
كەلىسىمدەر سينگاپۋردىڭ تاجىريبەسىمەن الماسۋدى، قازاقستاندىق مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋدى، سونداي-اق كولىك جانە ساۋدا ەكوجۇيەلەرىن، سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋدىڭ زاماناۋي تاسىلدەرىن ەنگىزۋدى، سونىڭ ىشىندە ورتا ءدالىزدىڭ الەۋەتىن تولىق اشۋعا باعىتتالعان شارالاردى كوزدەيدى.
ايتا كەتەيىك، سينگاپۋردىڭ اعا ءمينيسترى لي شياڭ لۇڭدى بۇگىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا قابىلدادى.