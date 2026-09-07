قازاقستان ساندىك كوشەت ءوندىرىسىن دامىتىپ، يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى ازايتپاق
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى - سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكەن ۇكىمەتتەگى كەڭەستە وتاندىق ساندىك كوشەت شارۋاشىلىعىن دامىتۋ ماسەلەلەرى قارالدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ورمان القاپتارىن ودان ءارى قالپىنا كەلتىرۋ جانە ۇلتتىق ساياباقتار ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جونىندەگى العا قويعان مىندەتى شەڭبەرىندە وتاندىق ساندىك وسىمدىكتەردى ءوسىرۋ شارۋاشىلىعىن دامىتۋ ەرەكشە ماڭىزعا يە. ولار ەلدى مەكەندەردى اباتتاندىرۋ جانە كوگالداندىرۋ بويىنشا جوبالاردى وتىرعىزۋ ماتەريالىمەن قامتاماسىز ەتەدى. كەڭەستە سالانىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرى جانە وتاندىق ءوندىرىستى كەڭەيتۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالار قاراستىرىلدى.
قازىرگى تاڭدا قازاقستان يمپورتتىق وتىرعىزۋ ماتەريالىنا تاۋەلدىلىكتى ساقتاپ وتىر. سونىمەن قاتار وتاندىق كوشەت شارۋاشىلىقتارىندا وسىرىلگەن وسىمدىكتەر جەرگىلىكتى كليماتتىق جاعدايلارعا جاقسى بەيىمدەلگەن جانە ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيى جوعارى. سونداي-اق ولار حيميالىق وڭدەۋگە جانە ءوسۋ ستيمۋلياتورلارىن قولدانۋعا از شىعىنداردى قاجەت ەتەدى. بۇگىندە ىشكى نارىقتىڭ كولەمىن جانە يمپورتقا تاۋەلدىلىك دەڭگەيىن باعالاۋ قيىن: رەسمي ستاتيستيكا ساندىك وسىمدىكتەردىڭ ءوندىرىسىن بولەك ەسكەرمەيدى.
ساندىك كوشەت شارۋاشىلىعى - بەلگىلى ءبىر تابيعي-كليماتتىق جاعدايلارعا بەيىمدەلگەن ستاندارتتالعان وتىرعىزۋ ماتەريالىن وندىرۋگە باعىتتالعان وسىمدىك شارۋاشىلىعىنىڭ جاس، جوعارى تەحنولوگيالىق جانە عىلىمدى قاجەت ەتەتىن كىشى سالاسى. بۇگىنگى تاڭدا جاسىل كەڭىستىكتەر اباتتاندىرۋ ەلەمەنتى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ەكولوگيالىق، ينجەنەرلىك جانە ەستەتيكالىق فۋنكسيالاردى ورىندايتىن قالالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ ماڭىزدى بولىگى بولىپ سانالادى. ورتالىق ازيا وسىمدىكتەر پيتومنيگى قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرى اتاپ وتكەندەي، سالادا ساندىك داقىلدارعا ستاندارتتار جوق. جەردى پايدالانۋ ماسەلەسى دە رەتتەلمەگەن: قر جەر كودەكسىندە ساندىك كوشەت وسىرۋگە ارنالعان جەردىڭ جەكە ساناتى جوق. جەردىڭ نىسانالى ماقساتىنىڭ قولدانىستاعى تۇرلەرى، ونىڭ ىشىندە ورمان ءوسىرۋ جانە باۋ-باقشا ءوسىرۋ، كەيىننەن قازۋ جانە ترانسپلانتاتسيالاۋ ارقىلى وسىمدىكتەردى ءوسىرۋدى كوزدەيتىن كوشەتجايلار قىزمەتىنىڭ ەرەكشەلىگىن ەسكەرمەيدى. اۋىلشارۋاشىلىق جەرلەرىندە جۇمىس ىستەۋ كەزىندە كۇردەلى جىلىجايلار، قويمالار مەن اۆتوماتتى سۋارۋ جۇيەلەرىن سالۋعا شەكتەۋلەر تۋىندايدى.
تاعى ءبىر ماسەلە ساندىك كوشەت شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى قىزمەت تۇرلەرىن جىكتەۋگە قاتىستى. سالا وكىلدەرىنىڭ پىكىرىنشە، قولدانىستاعى جىكتەۋ ءوسىرۋ ەرەكشەلىگى مەن وتىرعىزۋ ماتەريالىنا قويىلاتىن تالاپتاردى ەسكەرە وتىرىپ ناقتىلاۋدى قاجەت ەتەدى. سونىمەن قاتار كەڭەسكە قاتىسۋشىلار وتاندىق پيتومنيكتەر جەلىسىن دامىتۋ جانە ەكسپورتتىق نارىقتارعا شىعۋ ءۇشىن ايتارلىقتاي الەۋەتتى اتاپ ءوتتى. قازاقستاننىڭ گەوگرافيالىق جاعدايى كليماتتىق جاعدايلارى ۇقساس ەلدەرگە باعدارلانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كۇرت كونتينەنتالدى كليماتتا وسىرىلگەن وسىمدىكتەر بەيىمدەلۋ مەن ءومىر ءسۇرۋدىڭ باسەكەلەستىك ارتىقشىلىعىنا يە.
كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا سەرىك جۇمانعارين ەكولوگيا مينيسترلىگىنە اۋىل شارۋاشىلىعى، ونەركاسىپ مينيسترلىكتەرىمەن، اكىمدىكتەرمەن جانە سالا وكىلدەرىمەن بىرلەسىپ ساندىك كوشەت شارۋاشىلىعىنىڭ جاي-كۇيىنە كەشەندى تالداۋ جۇرگىزۋدى تاپسىردى. ول وتاندىق ءوندىرىس پەن يمپورتتىڭ كولەمىن، وڭىرلەردىڭ قاجەتتىلىكتەرىن، سونداي-اق سالانى دامىتۋ ءۇشىن بارلىق كەدەرگىلەردى قامتۋى ءتيىس. سونداي-اق مەملەكەتتىك ورگاندار بيزنەستىڭ وسى سالاداعى ەكونوميكالىق قىزمەت تۇرلەرىنىڭ جىكتەلۋىن جەتىلدىرۋ جانە س ە ق ت ن ەگجەي-تەگجەيىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرىن پىسىقتايدى.
ايتا كەتەيىك، وسى كەزدە ەلىمىزدە جابايى وسىمدىكتەردىڭ گەنەتيكالىق قورى زەرتتەلىپ جاتىر.