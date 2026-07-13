قازاقستان پرەزيدەنتى قاتار ءامىرى شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال تانيمەن كەزدەسىپ، كوڭىل ايتتى
دوحا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قاتار ءامىرى شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال تانيگە جانە ونىڭ اۋلەتىنە ءامىر-اكە شەيح حاماد بەن حاليفا ءال ءتانيدىڭ دۇنيەدەن وزۋىنا بايلانىستى كوڭىل ايتۋ ءۇشىن دوحاعا باردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت قۋاتتى ءارى وركەندەگەن قاتار مەملەكەتىن قۇرۋعا شەيح حامادتىڭ ەلەۋلى ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
- ول كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرى ءارى قازاق حالقىنىڭ دوسى ەدى،-دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قازاق-قاتار قارىم-قاتىناسىنىڭ قالىپتاسىپ، تابىستى دامۋىنا شەيح حاماد بەن حاليفا ءال ءتاني زور ەڭبەك ءسىڭىردى.
ول قازاقستانعا ەكى رەت رەسمي ساپارمەن كەلدى. ءامىردى 1999-جىلى ساۋىردەگى ءبىرىنشى ساپارى كەزىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ سىرتقى ساياسات ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسى قىزمەتىندە قارسى العان.
مەملەكەت باسشىسى شەيح حامادتىڭ قولداۋىمەن استانادا العاشقى ەڭسەلى ءال-فارابي مەشىتى بوي كوتەرگەنىن، سونداي-اق قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ باستاپقى جىلدارىندا ءبىرقاتار الەۋمەتتىك جانە ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار جۇزەگە اسقانىن ريزاشىلىقپەن ەسكە الدى.
- وسىنداي قارالى ساتتە اللا تاعالادان مارقۇمنىڭ جانى ءجانناتتا بولۋىن سۇراپ، دۇعا ەتەمىز، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
قاتار ءامىرى شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال ءتاني ارنايى قولداۋى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، بۇل قاتار مەن قازاقستان حالىقتارى اراسىنداعى باۋىرلاستىق بايلانىستاردىڭ ايرىقشا سيپاتىن كورسەتەتىنە نازار اۋداردى.
قاتار تاراپىنىڭ باستاماسىمەن مەملەكەتتەر باسشىلارى قازىرگى حالىقارالىق احۋال، سونىڭ ىشىندە تاياۋ شىعىستاعى جاعداي تۋرالى پىكىر الماستى.
پرەزيدەنت قاتار ءامىرىن وزىنە قولايلى ۋاقىتتا قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىراتىنىن راستادى. شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال ءتاني شاقىرۋدى ىقىلاسپەن قابىل الدى.
ەسكە سالساق، قاتاردىڭ بۇرىنعى ءامىرى، رەسمي تۇردە «ءامىر اكە» اتاعىن يەلەنگەن شەيح حاماد بەن حاليفا ءال تاني 74 جاسىندا دۇنيەدەن وتكەنى بەلگىلى بولدى.
ەلدە بۇرىنعى ءامىردىڭ قازاسىنا بايلانىستى ءتورت كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالاندى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى موڭعوليا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعانىن جازعان ەدىك.