قازاقستان پرەزيدەنتى لاوسپەن ىقپالداستىقتى كۇشەيتۋگە بولاتىن باعىتتاردى اتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان لاوسپەن سىرتقى ىستەر مينيسترلىكتەرى اراسىنداعى تۇراقتى كونسۋلتاتسيالار تەتىگىن ىسكە قوسۋعا مۇددەلى.
بۇل تۋرالى لاوس پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليتپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بۇگىنگى كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىندە ءبىز بىرلەسكەن مالىمدەمەنى قابىلدايمىز. جاڭا عانا ءبىز ءبىرقاتار وتە ماڭىزدى ماسەلە بويىنشا پىكىر الماستىق. وتە مازمۇندى كەزدەسۋ بولدى دەپ ايتۋعا بولادى. ەندى ۋاعدالاستىقتاردى ويداعىداي، تولىعىمەن جۇزەگە اسىرۋعا ءبارىمىز ءبىر ۇجىم رەتىندە كىرىسەمىز. بۇل قۇجات قازاقستان مەن لاوس اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىن ايقىندايدى. ءبىز ەكىجاقتى ساياسي ديالوگتى نىعايتا تۇسۋگە زور ءمان بەرىپ وتىرمىز. وسى ورايدا سىرتقى ىستەر مينيسترلىكتەرى اراسىنداعى تۇراقتى كونسۋلتاتسيالار تەتىگىن ىسكە قوسۋعا مۇددەلىمىز. پارلامەنتارالىق جانە پارتياارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ماڭىزدى. بۇل ماسەلە بويىنشا ءبىز بۇگىن پىكىر الماستىق، كەلىسىم بار، ءپاتۋاعا كەلدىك. وسىعان بايلانىستى پارلامەنتارالىق دوستىق توپتارىن قۇرۋ جانە دەلەگاتسيالاردىڭ ءوزارا بايلانىسىن جولعا قويۋ قاجەت دەپ سانايمىن،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن لاوس اراسىنداعى ەكونوميكالىق ءوزارا ءىس- قيمىلدى بۇدان ءارى دامىتۋعا الەۋەت تولىق جەتەتىنىن باسا ايتتى.
- ءبىز ساۋدا، ەنەرگەتيكا، سيفرلاندىرۋ، كولىك جانە لوگيستيكا، تاۋ-كەن ونەركاسىبى، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە باسقا دا باعىتتارداعى ىقپالداستىقتى كۇشەيتۋگە مۇددەلىمىز. وسى ارقىلى مەملەكەتتىك دەڭگەيدەگى جانە ىسكەرلىك ورتاداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى جانداندىرا الامىز. سونداي-اق ەكى ەل اراسىنداعى مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى دامىتۋدىڭ وزەكتىلىگىن اتاپ وتكىم كەلەدى. مادەنيەت جانە ءبىلىم بەرۋ سالالارىنداعى ىقپالداستىقتى بەكەمدەگەن ءجون. سونىڭ ىشىندە اكادەميالىق الماسۋلار مەن بىرلەسكەن زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ مۇمكىندىگى مول دەپ سانايمىن. ءسىزدىڭ ساپارىڭىز سەرىكتەستىگىمىزدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، ونى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە جول اشار دەپ سەنەمىن،-دەدى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن لاوس پرەزيدەنتىن قارسى العانىن جازعان ەدىك.