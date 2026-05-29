قازاقستان پرەزيدەنتى ە ا ە و- نىڭ سيفرلىق دامۋىنا قاتىستى ۇسىنىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا يننوۆاتسيالىق جوبالارعا ينۆەستيتسيا كولەمى ەسەلەپ ارتىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى بۇگىن ەلورداداعى جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، تسيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە جاڭا تەحنولوگيالىق ءتارتىپتىڭ قالىپتاسۋى جاعدايىندا دەرەكتەردى وڭدەۋ جىلدامدىعى، اۆتوماتتاندىرۋ دەڭگەيى جانە يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ تەرەڭدىگى تابىستىلىقتىڭ نەگىزگى فاكتورلارىنا اينالىپ وتىر. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋى بويىنشا، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنا الەمدىك ينۆەستيتسيا قازىردىڭ وزىندە 1 تريلليون دوللاردان اسىپ ءتۇستى. الداعى ون جىل ىشىندە ونىڭ جاھاندىق ەكونوميكاعا جيىنتىق ۇلەسى ەسەلەپ ارتىپ، 7 تريلليون دوللاردان اسۋى مۇمكىن.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ سوزىنە قاراعاندا، قازىردىڭ وزىندە سوڭعى بۋىندى تەحنولوگيالار ەۋرازيالىق ينتەگراتسيانىڭ قۋاتتى كاتاليزاتورىنا اينالىپ وتىر. ترانسفورماتسيا ونەركاسىپ پەن لوگيستيكادان باستاپ اۋىل شارۋاشىلىعى مەن مەملەكەتتىك باسقارۋعا دەيىنگى قىزمەتتىڭ بارلىق سالاسىن قامتىپ كەلەدى.
- قازاقستاندا يننوۆاتسيالىق جوبالارعا ينۆەستيتسيا بەس ەسەدەن استام ءوستى. بارلىق ينۆەستيتسيانىڭ جارتىسىنان استامى سيفرلىق سالاعا باعىتتالىپ جاتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت ە ا ە و ەلدەرىنىڭ ءارقايسىسى سيفرلىق ترانسفورماتسيانىڭ ناقتى باعىتتارى بويىنشا ايتارلىقتاي تاجىريبە جيناقتاعانىن اتاپ ءوتتى. بۇل رەتتە مەملەكەت باسشىسى ۇلتتىق قۇزىرەتتەردى دامىتۋمەن قاتار، بىرلەسكەن تەحنولوگيالىق باستامالاردى دا بەلسەندىرەك دامىتۋ كەرەك ەكەنىن ءسوز ەتتى. وسى باعىتتا وزىق تاجىريبەلەرمەن جانە ءتيىمدى شەشىمدەرمەن الماسۋ ماڭىزدى.
- بۇل ءتاسىل ە ا ە و- نىڭ سيفرلىق دامۋىن ايتارلىقتاي جەدەلدەتىپ، مەملەكەتەر ەكونوميكاسىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرادى، - دەدى پرەزيدەنت.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى باستالدى.