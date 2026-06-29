قازاقستان مەن گرۋزيا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرمەك
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يراكلي كوباحيدزە شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ يراكلي كوباحيدزەگە ءىلتيپات كورسەتىپ، اتالعان ساپار قازاق-گرۋزين سەرىكتەستىگىن نىعايتۋدا وتە ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق، پرەزيدەنت قازاقستان مەن گرۋزيا كوپتەگەن باعىتتا، سونىڭ ىشىندە ەكونوميكالىق نەمەسە گۋمانيتارلىق سالالاردا تىعىز بايلانىس ورناتقانىن العا تارتتى.
- بۇل ساپار تابىستى بولاتىنىنا سەنىمدىمىن. قازاقستان گرۋزيانى ستراتەگيالىق تۇرعىدان ماڭىزدى ءارى ءداستۇرلى سەرىكتەسى رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. ءبىز كوپتەگەن باعىتتا، سونىڭ ىشىندە ەكونوميكالىق نەمەسە گۋمانيتارلىق سالالاردا تىعىز بايلانىس ورناتتىق. مۇنداي ىقپالداستىق الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسۋعا ءتيىس دەپ ويلايمىن. مەملەكەت باسشىسى رەتىندە ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ قارقىندى دامىپ، ناتيجەلى بولۋىنا بارلىق كۇش-جىگەرىمدى جۇمسايمىن. سىزدەر قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەسى سانالاسىزدار. ەلىڭىزبەن دوستىقتى جانە ىنتىماقتاستىقتى جوعارى باعالايمىز. قازاقستاندىقتار ءسىزدىڭ ەلىڭىز بەن حالقىڭىزدى شىن مانىندە قۇرمەتتەيدى. بۇگىندە كوپتەگەن تۋريستەرىمىز گرۋزياعا بارىپ، جاقسى كوڭىل-كۇيمەن ورالىپ ءجۇر. ارينە، ءالى دە ىسكە اسىرىلماعان مۇمكىندىكتەرىمىز مول. سوندىقتان ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىققا تىڭ سەرپىن بەرۋ ءۇشىن قولدا بار الەۋەتىمىزدى ءتيىمدى پايدالانۋعا بار كۇشىمىزدى جۇمىلدىرۋىمىز قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
يراكلي كوباحيدزە قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلىپ، جوعارى دەڭگەيدە كەزدەسۋ وتكىزۋدى وزىنە زور مارتەبە سانايتىنىن ايتتى.
- ءبىز گرۋزيا مەن قازاقستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناسقا ەرەكشە ءمان بەرەمىز. سەرىكتەستىگىمىزدىڭ ستراتەگيالىق سيپات العانى قۋانتادى. ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ نەگىزگى ءمانى دە وسىندا. الايدا، ءوزىڭىز اتاپ وتكەندەي، جۇزەگە اسپاعان الەۋەتىمىز جەتەرلىك. سوندىقتان ونى تولىق ىسكە اسىرۋعا كۇش سالۋىمىز كەرەك. ەلدەرىمىز اراسىنداعى بەرىك ساياسي جانە ەكونوميكالىق، سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ، مادەنيەت جانە باسقا دا كوپتەگەن سالالارداعى ىقپالداستىقتى قولدايمىز. بارلىق باعىتتاعى بايلانىستاردى ارتتىرۋعا ايرىقشا نيەتتىمىز. بۇل ساپاردىڭ ماڭىزى ەرەكشە. ويتكەنى ءبىز ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويامىز. اتالعان قۇجاتتىڭ ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىققا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن. سەرىكتەستىگىمىز ورتاق قۇندىلىقتارعا نەگىزدەلگەن، سوندىقتان قارىم-قاتىناسىمىزدىڭ الەۋەتى زور. ەلدەرىمىز اراسىنداعى دوستىق پەن ءوزارا ىقپالداستىققا قولداۋ كورسەتكەنىڭىز ءۇشىن العىس ايتامىن، - دەدى گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترىن قارسى العانىن جازعانبىز.