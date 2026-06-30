قازاقستان مەن گرۋزيا جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ارىپتەستىكتى كۇشەيتپەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەن گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
وندا ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق، كولىك-لوگيستيكالىق، ەنەرگەتيكالىق ىنتىماقتاستىق، سونداي-اق سيفرلاندىرۋ سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى تالقىلاندى. قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەنىڭ اراسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋعا نازار اۋدارىلدى.
- ءسىزدىڭ رەسمي ساپارىڭىز ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي ديالوگتىڭ، ءوزارا سەنىم مەن بەرىك ارىپتەستىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىن ايعاقتاي وتىرىپ، قازاقستان- گرۋزيا قاتىناستارىنىڭ سەرپىندى دامۋىن كورسەتەدى. كەشە ءسىز قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن مازمۇندى كەلىسسوزدەر جۇرگىزدىڭىز. قازاقستان گرۋزيانى وڭتۇستىك كاۆكازداعى، قارا تەڭىز ايماعىنداعى سەنىمدى دوس ءارى ماڭىزدى ستراتەگيالىق سەرىكتەس رەتىندە قاراستىرادى. قازاقستان ۇكىمەتى گرۋزيا ۇكىمەتىمەن ديالوگ پەن پراكتيكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە دايىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزە قازاقستان گرۋزيا ءۇشىن نەگىزگى سەرىكتەس بولىپ سانالاتىنىن ايتىپ، ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋ ءۇشىن زور الەۋەتتىڭ بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەلدەرىمىزدى تاريحي تۇرعىدان دوستىق قارىم-قاتىناستار بايلانىستىرادى. بۇل - ساياسي جانە ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋدىڭ بەرىك نەگىزى. قازاقستان گرۋزيا ءۇشىن وتە ماڭىزدى سەرىكتەس جانە ءبىزدىڭ قارىم-قاتىناسىمىز ءبىز ءۇشىن ەرەكشە ماڭىزعا يە. ەكى ەل اراسىندا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك ورناتىلعانىنا قۋانىشتىمىز. ءبىز قازاقستانداعى جاڭعىرتۋ ۇدەرىستەرىن مۇقيات باقىلاپ وتىرمىز جانە بارلىق باعىت بويىنشا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ ودان ءارى كەڭەيە تۇسەتىنىنە سەنىمدىمىز» - دەدى يراكلي كوباحيدزە.
جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى دامىتۋ ماقساتىندا تاراپتار ەكونوميكانىڭ باسىم سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى شارالاردى تالقىلادى. تەحنولوگيالىق ارىپتەستىكتى تالقىلاۋ بارىسىندا جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى جوبالارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن گرۋزيا ۇكىمەتتەرىنىڭ ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە بارلىق كەلەشەگى زور باعىتتار بويىنشا پراكتيكالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋگە ازىرلىگى راستالدى.
2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن گرۋزيا اراسىنداعى ءوزارا ساۋدا كولەمى $184,5 ميلليوندى قۇرادى، ال وسى جىلدىڭ قاڭتار- ءساۋىر ايلارىندا - $53 ميلليون. بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندىق نارىقتا گرۋزين تاراپىنىڭ قاتىسۋىمەن 600 دەن استام كومپانيا جۇمىس ىستەيدى، 14 ۇيىم «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ الاڭىندا تىركەلگەن.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ پەن گەرمانيانىڭ فەدەرالدى ەكونوميكا جانە ەنەرگەتيكا ءمينيسترى كاتەرينا رايحە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى.