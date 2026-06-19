قازاقستان چەرنوگوريانى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىرىپ وتىر - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن چەرنوگوريا اراسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق تۇراقتى دامىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسى چەرنوگوريا پرەزيدەنتىنىڭ وسى ساپارى ەلدەر اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستىڭ 20 جىلدىعى اياسىندا ءوتىپ جاتقانى ەرەكشە مانگە يە ەكەنىن ايتتى.
سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىنگى شاعىن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا ورتاق ۇستانىم راستالعانىن ءسوز ەتتى.
ەكى ەلدىڭ رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن جالعاسقان كەلىسسوزدەر بارىسىندا ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
مەملەكەت باسشىسى چەرنوگوريانى قازاقستاننىڭ بالقان تۇبەگىندەگى سەنىمدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتادى. سونىمەن قاتار ەل باسشىلىعىنىڭ ەۋروپا وداعىنا مۇشە بولۋدى كوزدەگەن سىندارلى ءارى دايەكتى ساياساتىنا جوعارى باعا بەردى.
- پرەزيدەنت مىرزا، ءسىز رەفورمالاردى ىلگەرىلەتىپ، ەۋروپا وداعى مۇشەلىگىنە ۇمىتكەر سانالاتىن چەرنوگوريانىڭ پوزيتسياسىن نىعايتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارىپ كەلەسىز. وسى ۇلتتىق ستراتەگيالىق ماقساتقا جەتۋ جولىندا تابىس تىلەيمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا چەرنوگوريا پرەزيدەنتىن قارسى الدى.