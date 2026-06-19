قازاقستان مەن چەرنوگوريانىڭ ساۋدا پالاتالارى مەموراندۋم بەكىتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى.
كەزدەسۋدە ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستانعا ساپارى ەكىجاقتى ديپلوماتيالىق بايلانىس ورناعانىنا 20 جىل تولۋىمەن تۇسپا-تۇس كەلىپ وتىرعانىنا ءمان بەردى.
- بىلتىر ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى كەزىندە بولعان جەمىستى پىكىرتالاسىمىز ءالى كۇنگە دەيىن ەسىمدە. سول كەزدە مەنىڭ قازاقستانعا ساپارىم تۋرالى ءىس جۇزىندە كەلىسىمگە كەلگەن ەدىك. بۇل ساپاردىڭ دا ايرىقشا سيمۆولدىق ءمانى بار، ويتكەنى ەكى ەل اراسىنداعى ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ 20 جىلدىعى اياسىندا ۇيىمداستىرىلىپ وتىر، - دەدى پرەزيدەنت.
چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ەكى ەلدىڭ ساۋدا پالاتالارى اراسىندا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلاتىنىن حابارلادى.
- دوستىق راۋىشتەگى بۇل ەلگە ىزگى نيەتپەن كەلىپ وتىرمىن. بۇل - بۇگىنگى كەزدەسۋدە جەتكىزگىم كەلگەن وتە ماڭىزدى ويىم. مەن مۇندا تەك دەلەگاتسياممەن كەلگەن جوقپىن. چەرنوگوريادان ءبىرقاتار كاسىپكەردى الا كەلدىم. ساپاردىڭ ىسكەرلىك بولىگىنە جاۋاپتى ەكونوميكالىق پالاتا دا ساپاردىڭ مازمۇندى وتۋىنە مۇددەلى. ساۋدا پالاتالارى اراسىندا قول قويىلاتىن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم تىعىز ەكونوميكالىق ىقپالداستىققا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سانايمىن، - دەدى يا. ميلاتوۆيچ.
ايتا كەتەيىك، 18-20-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچ قازاقستانعا رەسمي ساپارلايتىنىن جازعان ەدىك.
تاۋەلسىزدىك سارايىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ چەرنوگوريا پرەزيدەنتى ياكوۆ ميلاتوۆيچتى قارسى الدى.
تاراپتار جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ساياسي ديالوگتى نىعايتۋ، سونداي-اق ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن چەرنوگوريا قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ۋاقىتشا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزدى.