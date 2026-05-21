    قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى ءۇشىن ءبىر توپ ازاماتقا مەملەكەتتىك ناگرادا تابىستالدى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Ақорда

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن مادەنيەت سالاسىنداعى اسا ۇزدىك جەتىستىكتەرى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى ءۇشىن ناگرادتالدى:

    «وتان» وردەنىمەن

    بۋرميستروۆا تاتيانا نيكولايەۆنا - «ۇلتتىق ونەر» ج ش س ديرەكتورى، الماتى قالاسى؛

    دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن

    ءجۇنىسوۆا ماقپال مۇحامەديار قىزى - «روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاق كونسەرت» مەملەكەتتىك اكادەميالىق كونسەرتتىك ۇيىمى» ر م ق ك ءسوليسى، استانا قالاسى؛

    دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن

    گانتسيەۆا مارينا يۋريەۆنا - ميحايل لەرمونتوۆ اتىنداعى ۇلتتىق ورىس دراما تەاترى» ر م ق ك اكتريساسى، الماتى قالاسى؛

    «قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلدى

    قوجا باحتيار ابدۋللا ۇلى - «مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترى» ر م ق ك ءارتىسى، الماتى قالاسى

    ماكاروۆا نينا ماتۆەيەۆنا - «ا. پ. چەحوۆ اتىنداعى پاۆلودار وبلىستىق دراما تەاترى» ك م ق ك اكتريساسى

    سەيىتمەتوۆ ازات رايىمبەك ۇلى - «مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترى» ر م ق ك اكتەرى، الماتى قالاسى؛

    «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلدى

    بەيسەمبايەۆ ەرلان عابيت ۇلى - «قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مۋزىكالىق دراما تەاترى» ر م ق ك سيمفونيالىق وركەسترىنىڭ باس ديريجەرى، استانا قالاسى

    بەكەنوۆ نۇرلان الدانىشباي ۇلى - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «ەركەعالي راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيا» م ك ق ك قازاق وركەسترىنىڭ ديريجەرى

    جارماعامبەتوۆ راسۋل قايرات ۇلى - «استانا وپەرا» مەملەكەتتىك وپەرا جانە بالەت تەاترى» ك ە ا ق جەتەكشى سوليسى

    يسمايىلوۆ ءومىرالى داۋرەنبەك ۇلى - «استانا قالاسىنىڭ سۋرەتشىلەر وداعى» ق ب ءتوراعاسى

    قاليەۆ سەرىك اكرام ۇلى - «الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترى» ك م ق ك قىزمەتكەرى، الماتى قالاسى

    وۆچيننيكوۆ ولەگ نيكولايەۆيچ - قازاقستاننىڭ پراۆوسلاۆ شىركەۋى ميتروپوليتتىك حورىنىڭ رەگەنتى (باس ديريجەرى)

    ولەكسەنكو يگور ۆلاديميروۆيچ - «قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسى» ر م م دوتسەنتى، الماتى قالاسى

    توقىمتايەۆ بازاربەك سلامبەك ۇلى - «ب. ريموۆا اتىنداعى اكادەميالىق دراما تەاترى» م ك ق ك اكتەرى، تالدىقورعان قالاسى؛

    «پاراسات» وردەنىمەن

    ءابىلحانوۆا سالتانات ايابەك قىزى - «كۇلاش بايسەيىتوۆا اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتى» ر م م اعا وقىتۋشىسى، استانا قالاسى

    كيم ريمما يۆانوۆنا - «رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك اكادەميالىق كورەي مۋزىكالىق كومەديا تەاترى» ر م ق ك اكتريساسى، الماتى قالاسى

    تۇرجان وڭايگۇل ءىزتۇرعان قىزى - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ «ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق دوتسەنتى، استانا قالاسى؛

    دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن

    كيۋرشاد زورلۋ - تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلدىك جانە دامۋ پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى؛

    «قۇرمەت» وردەنىمەن

    باحاروۆ ديلمۋرات نۋراحمەتوۆيچ - «قۇدىس قوجامياروۆ اتىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك اكادەميالىق ۇيعىر مۋزىكالىق كومەديا تەاترى» ر م ق ك ديرەكتورى، الماتى قالاسى

    دايىروۆ ءسابيت سەرگەباي ۇلى - «استانا وپەرا» مەملەكەتتىك وپەرا جانە بالەت تەاترى» ك ە ا ق كونتسەرتمەيستەرى

    دياروۆ ەرمەك ساتىبالدى ۇلى - «دەرۆيشي» توبىنىڭ قاتىسۋشىسى، الماتى قالاسى

    جۇگىنىسوۆ قۇرمانبەك دالابەك ۇلى - «جامبىل اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونياسى» ر م ق ك ءارتىسى، الماتى قالاسى

    قابىكەنوۆا ايناش جاقسىلىق قىزى - «جەتىسۋ وبلىسىنىڭ دانەش راقىشيەۆ اتىنداعى فيلارمونياسى» م ك ق ك م. تولەبايەۆ اتىنداعى قازاق حالىق اسپاپتار وركەسترىنىڭ ءارتىسى- اسپاپشىسى

    قاليەۆا ايا جاكەن قىزى - «الەكساندر سەلەزنيەۆ اتىنداعى الماتى حورەوگرافيالىق ۋچيليشەسى» ر م ق ك ديرەكتورى

    ءماجيت اسان مارات ۇلى - «مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترى» ر م ق ك اكتەرى، الماتى قالاسى

    ورازبەكوۆ داستان ءدارىباي ۇلى - ءانشى، استانا قالاسى

    وتەپبەرگەن ايان ءومىرالى - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «مۋزىكالىق جاس كورەرمەن تەاترى» م ك ق ك اكتەرى

    راحمەت سۇراعان - اقىن، استانا قالاسى

    سالىقوۆ مەدەت تىلەۋبەك ۇلى - «روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاق كونسەرت» مەملەكەتتىك اكادەميالىق كونسەرتتىك ۇيىمى» ر م ق ك ءارتىسى، استانا قالاسى

    سۇلتانوۆ سۇندەت نۇرلان ۇلى - «استانا بالەت» تەاترى» ج ش س جەتەكشى سوليسى

    تولەگەنوۆ نۇرلان قۇرمانالى ۇلى - «قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق حالىق اسپاپتار وركەسترى» ر م ق ك ءارتىسى، الماتى قالاسى؛

    «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن

    ءاشىم ءاليا مەيرامعازى قىزى - جۋرناليست، استانا قالاسى

    كوپبەرگەن جاسۇلان ەربول ۇلى - تەاتر جانە كينو اكتەرى

    ساعىندىقوۆا ءلاززات قۇدايبەرگەن قىزى - الماتى قالاسى مادەنيەت باسقارماسىنىڭ «الماتى قالاسى مۋزەيلەر بىرلەستىگى» ك م ق ك ديرەكتورى

    سادىربايەۆ نۇرجاس مايرامبەك ۇلى - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «مۋزىكالىق جاس كورەرمەن تەاترى» م ك ق ك اكتەرى؛

    «شاپاعات» مەدالىمەن

    بەزاۋبەك ءسانيا سەرىك قىزى - «ل. ن. تولستوي اتىنداعى قوستاناي وبلىستىق امبەباپ عىلىمي كىتاپحاناسى» ك م م باسشىسى

    كراپپ ماريا ۆلاديميروۆنا - سۋرەتشى، تاراز قالاسى

    لۋتوشكينا مارينا ۆاسيليەۆنا - «سەميا لۋتوشكينىح» باستاماشىل توبىنىڭ ۆولونتەرى

    مالىشيەۆا ولگا ۆيتاليەۆنا - تەاتر شولۋشىسى، الماتى قالاسى

    ساپوريتو رەناتو - «Magister Art» پرەزيدەنتى.

    اقوردا
    Күнсұлтан Отарбай
