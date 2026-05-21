قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى ءۇشىن ءبىر توپ ازاماتقا مەملەكەتتىك ناگرادا تابىستالدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن مادەنيەت سالاسىنداعى اسا ۇزدىك جەتىستىكتەرى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى ءۇشىن ناگرادتالدى:
«وتان» وردەنىمەن
بۋرميستروۆا تاتيانا نيكولايەۆنا - «ۇلتتىق ونەر» ج ش س ديرەكتورى، الماتى قالاسى؛
Ⅱدارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن
ءجۇنىسوۆا ماقپال مۇحامەديار قىزى - «روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاق كونسەرت» مەملەكەتتىك اكادەميالىق كونسەرتتىك ۇيىمى» ر م ق ك ءسوليسى، استانا قالاسى؛
Ⅲدارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن
گانتسيەۆا مارينا يۋريەۆنا - ميحايل لەرمونتوۆ اتىنداعى ۇلتتىق ورىس دراما تەاترى» ر م ق ك اكتريساسى، الماتى قالاسى؛
«قازاقستاننىڭ حالىق ءارتىسى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلدى
قوجا باحتيار ابدۋللا ۇلى - «مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترى» ر م ق ك ءارتىسى، الماتى قالاسى
ماكاروۆا نينا ماتۆەيەۆنا - «ا. پ. چەحوۆ اتىنداعى پاۆلودار وبلىستىق دراما تەاترى» ك م ق ك اكتريساسى
سەيىتمەتوۆ ازات رايىمبەك ۇلى - «مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترى» ر م ق ك اكتەرى، الماتى قالاسى؛
«قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلدى
بەيسەمبايەۆ ەرلان عابيت ۇلى - «قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق مۋزىكالىق دراما تەاترى» ر م ق ك سيمفونيالىق وركەسترىنىڭ باس ديريجەرى، استانا قالاسى
بەكەنوۆ نۇرلان الدانىشباي ۇلى - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «ەركەعالي راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيا» م ك ق ك قازاق وركەسترىنىڭ ديريجەرى
جارماعامبەتوۆ راسۋل قايرات ۇلى - «استانا وپەرا» مەملەكەتتىك وپەرا جانە بالەت تەاترى» ك ە ا ق جەتەكشى سوليسى
يسمايىلوۆ ءومىرالى داۋرەنبەك ۇلى - «استانا قالاسىنىڭ سۋرەتشىلەر وداعى» ق ب ءتوراعاسى
قاليەۆ سەرىك اكرام ۇلى - «الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترى» ك م ق ك قىزمەتكەرى، الماتى قالاسى
وۆچيننيكوۆ ولەگ نيكولايەۆيچ - قازاقستاننىڭ پراۆوسلاۆ شىركەۋى ميتروپوليتتىك حورىنىڭ رەگەنتى (باس ديريجەرى)
ولەكسەنكو يگور ۆلاديميروۆيچ - «قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسى» ر م م دوتسەنتى، الماتى قالاسى
توقىمتايەۆ بازاربەك سلامبەك ۇلى - «ب. ريموۆا اتىنداعى اكادەميالىق دراما تەاترى» م ك ق ك اكتەرى، تالدىقورعان قالاسى؛
«پاراسات» وردەنىمەن
ءابىلحانوۆا سالتانات ايابەك قىزى - «كۇلاش بايسەيىتوۆا اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر ۋنيۆەرسيتەتى» ر م م اعا وقىتۋشىسى، استانا قالاسى
كيم ريمما يۆانوۆنا - «رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك اكادەميالىق كورەي مۋزىكالىق كومەديا تەاترى» ر م ق ك اكتريساسى، الماتى قالاسى
تۇرجان وڭايگۇل ءىزتۇرعان قىزى - عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ «ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى» ك ە ا ق دوتسەنتى، استانا قالاسى؛
Ⅱدارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن
كيۋرشاد زورلۋ - تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلدىك جانە دامۋ پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى؛
«قۇرمەت» وردەنىمەن
باحاروۆ ديلمۋرات نۋراحمەتوۆيچ - «قۇدىس قوجامياروۆ اتىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك اكادەميالىق ۇيعىر مۋزىكالىق كومەديا تەاترى» ر م ق ك ديرەكتورى، الماتى قالاسى
دايىروۆ ءسابيت سەرگەباي ۇلى - «استانا وپەرا» مەملەكەتتىك وپەرا جانە بالەت تەاترى» ك ە ا ق كونتسەرتمەيستەرى
دياروۆ ەرمەك ساتىبالدى ۇلى - «دەرۆيشي» توبىنىڭ قاتىسۋشىسى، الماتى قالاسى
جۇگىنىسوۆ قۇرمانبەك دالابەك ۇلى - «جامبىل اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونياسى» ر م ق ك ءارتىسى، الماتى قالاسى
قابىكەنوۆا ايناش جاقسىلىق قىزى - «جەتىسۋ وبلىسىنىڭ دانەش راقىشيەۆ اتىنداعى فيلارمونياسى» م ك ق ك م. تولەبايەۆ اتىنداعى قازاق حالىق اسپاپتار وركەسترىنىڭ ءارتىسى- اسپاپشىسى
قاليەۆا ايا جاكەن قىزى - «الەكساندر سەلەزنيەۆ اتىنداعى الماتى حورەوگرافيالىق ۋچيليشەسى» ر م ق ك ديرەكتورى
ءماجيت اسان مارات ۇلى - «مۇحتار اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق دراما تەاترى» ر م ق ك اكتەرى، الماتى قالاسى
ورازبەكوۆ داستان ءدارىباي ۇلى - ءانشى، استانا قالاسى
وتەپبەرگەن ايان ءومىرالى - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «مۋزىكالىق جاس كورەرمەن تەاترى» م ك ق ك اكتەرى
راحمەت سۇراعان - اقىن، استانا قالاسى
سالىقوۆ مەدەت تىلەۋبەك ۇلى - «روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاق كونسەرت» مەملەكەتتىك اكادەميالىق كونسەرتتىك ۇيىمى» ر م ق ك ءارتىسى، استانا قالاسى
سۇلتانوۆ سۇندەت نۇرلان ۇلى - «استانا بالەت» تەاترى» ج ش س جەتەكشى سوليسى
تولەگەنوۆ نۇرلان قۇرمانالى ۇلى - «قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق حالىق اسپاپتار وركەسترى» ر م ق ك ءارتىسى، الماتى قالاسى؛
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن
ءاشىم ءاليا مەيرامعازى قىزى - جۋرناليست، استانا قالاسى
كوپبەرگەن جاسۇلان ەربول ۇلى - تەاتر جانە كينو اكتەرى
ساعىندىقوۆا ءلاززات قۇدايبەرگەن قىزى - الماتى قالاسى مادەنيەت باسقارماسىنىڭ «الماتى قالاسى مۋزەيلەر بىرلەستىگى» ك م ق ك ديرەكتورى
سادىربايەۆ نۇرجاس مايرامبەك ۇلى - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «مۋزىكالىق جاس كورەرمەن تەاترى» م ك ق ك اكتەرى؛
«شاپاعات» مەدالىمەن
بەزاۋبەك ءسانيا سەرىك قىزى - «ل. ن. تولستوي اتىنداعى قوستاناي وبلىستىق امبەباپ عىلىمي كىتاپحاناسى» ك م م باسشىسى
كراپپ ماريا ۆلاديميروۆنا - سۋرەتشى، تاراز قالاسى
لۋتوشكينا مارينا ۆاسيليەۆنا - «سەميا لۋتوشكينىح» باستاماشىل توبىنىڭ ۆولونتەرى
مالىشيەۆا ولگا ۆيتاليەۆنا - تەاتر شولۋشىسى، الماتى قالاسى
ساپوريتو رەناتو - «Magister Art» پرەزيدەنتى.