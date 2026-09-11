قازاقستان قىتايداعى حالىقارالىق تاۋ-كەن كورمەسىندە العاش رەت ۇلتتىق ستەندىن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM – ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ق ح ر تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ شاقىرۋىمەن تيانجين قالاسىندا (ق ح ر) وتكەن تاۋ-كەن ونەركاسىبى سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى مينيسترلەر فورۋمىنا، سونداي-اق China Mining 2026 XXVIII حالىقارالىق كونفەرەنسياسى مەن كورمەسىنە قاتىستى.
China Mining - گەولوگيا، مينەرالدىق رەسۋرستار جانە تاۋ-كەن ونەركاسىبى سالاسىنداعى ەڭ ءىرى ءارى ىقپالدى حالىقارالىق الاڭداردىڭ ءبىرى. جىل سايىنعى ءىس-شاراعا 35 ءمينيستردى قوسا العاندا، 65 ەلدىڭ، ءىرى ونەركاسىپتىك كورپوراتسيالار، سونداي-اق ساراپشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. نەگىزگى تاقىرىپ - «ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق، «جاسىل» جانە ينتەللەكتۋالدى دامۋ».
ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ «China Mining 2026» كورمەسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا سويلەگەن سوزىندە مەملەكەت باسشىلارى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شي جينپيڭ اراسىنداعى تىعىز دوستىق بايلانىستار مەن ءوزارا تۇسىنىستىك ارقاسىندا قول جەتكىزىلگەن قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتتى.
مينيستر سوڭعى جىلدارى ىسكەرلىك جانە ينۆەستيتسيالىق بايلانىستاردىڭ تۇراقتى ءوسىپ، ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتىڭ تەرەڭدەپ كەلە جاتقانىن ايرىقشا اتاپ كورسەتتى.
بۇگىندە قازاقستاندا قىتايلىق سەرىكتەستەردىڭ قاتىسۋىمەن شامامەن 11 مىڭ كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى. قازاقستاننىڭ ءىرى سەرىكتەستەرى قاتارىندا مۇناي-گاز، تاۋ-كەن، ەنەرگەتيكا، ينفراقۇرىلىم، جوعارى تەحنولوگيالار جانە باسقا دا سالالاردا ءتۇرلى جوبالاردى ىسكە اسىرىپ جاتقان CNPC ،Sinopec ،CITIC Group ،Zijin Mining ،East Hope Group ،Huawei، PowerChina ،SANY ،Fufeng ،Lihua Group سىندى وزگە دە كومپانيالار بار.
- قازاقستان قوسىلعان قۇننىڭ جاڭا تىزبەكتەرىن جانە زاماناۋي وندىرىستەردى بىرلەسىپ قۇرۋ مۇمكىندىگىن ۇسىنادى. ءبىز قىتايلىق جانە حالىقارالىق كومپانيالاردى گەولوگيالىق بارلاۋ، مينەرالدىق شيكىزاتتى ءوندىرۋ جانە تەرەڭ وڭدەۋ سالارى بويىنشا ىنتىماقتاستىققا شاقىرامىز. زاماناۋي تەحنولوگيالاردى تارتۋعا جانە وندىرىستەردى لوكاليزاتسيالاۋعا ەرەكشە ءمان بەرەمىز. ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە شىعارۋ جانە ەلدەرىمىزدىڭ ۇزاق مەرزىمدى مۇددەلەرىنە ساي كەلەتىن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماڭىزدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
سونداي-اق كونفەرەنسيادا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ ۆيتسە-پرەمەرى حە ليفەن ءسوز سويلەدى. ءىس-شارا قورىتىندىسى بويىنشا ەكىجاقتى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ، ونىڭ بارىسىندا ەرسايىن ناعاسپايەۆ پەن حە ليفەن جوعارى دەڭگەيدە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار اياسىنداعى ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتىڭ كەلەشەگىن تالقىلادى.
قازاقستان China Mining 2026 حالىقارالىق تاۋ-كەن كورمەسىندە العاش رەت تاۋ-كەن ءوندىرۋ جانە گەولوگيالىق بارلاۋ كومپانيالارىن، سالالىق ۇيىمدار مەن پەرسپەكتيۆالى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى بىرىكتىرگەن ءبىرىڭعاي ۇلتتىق ستەندىن ۇسىندى. ستەندتى ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ پەن ق ح ر تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ليۋ گوحۋن بىرلەسىپ اشتى.