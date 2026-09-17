قازاقستان مەن قىتاي ۋنيۆەرسيتەتتەرى مەدياكوممۋنيكاتسيا سالاسىندا بىرلەسىپ جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە قىتاي كوممۋنيكاتسيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (Communication University of China) دەلەگاتسياسىمەن رەسمي كەزدەسۋ ءوتىپ، ەكى ۋنيۆەرسيتەت اراسىندا اكادەميالىق جانە عىلىمي ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلادى.
كەزدەسۋدىڭ نەگىزگى ماقساتى - ەكى ۋنيۆەرسيتەت اراسىنداعى ينستيتۋتسيونالدىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋ، ءبىلىم بەرۋ مەن عىلىم سالاسىنداعى بىرلەسكەن باستامالاردى دامىتۋ جانە ۇزاق مەرزىمدى اكادەميالىق بايلانىستاردى قالىپتاستىرۋ.
- ىنتىماقتاستىقتىڭ باسىم باعىتتارى قاتارىندا پروفەسسور-وقىتۋشىلار قۇرامى مەن ءبىلىم الۋشىلاردىڭ اكادەميالىق ۇتقىرلىعىن دامىتۋ، قوس ديپلومدى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرۋ، بىرلەسكەن عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن حالىقارالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بار. سونداي-اق جۋرناليستيكا، مەدياكوممۋنيكاتسيا، سيفرلىق مەديا، قوعامدىق كوممۋنيكاتسيالار جانە مەدياكونۆەرگەنتسيا سالالارىنداعى عىلىمي ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋ كوزدەلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قىتاي كوممۋنيكاتسيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دەلەگاتسياسىن اقپارات جانە كوممۋنيكاتسيا مەكتەبىنىڭ پروفەسسورى، ەۋروپالىق مەديانى زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى چجاو جۋحان (ZhaoRuhan) جانە قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسور گان لۋ (ganlu) باستاپ كەلەدى. دەلەگاتسيا قۇرامىندا مەديا كونۆەرگەنتسيا جانە كوممۋنيكاتسيا مەملەكەتتىك نەگىزگى زەرتحاناسىنىڭ دوكتورانتتارى مەن ماگيسترانتتارى دا بار.
مەموراندۋم ەكى ۋنيۆەرسيتەت اراسىنداعى بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ جانە عىلىمي-زەرتتەۋ جوبالارىن جۇيەلى تۇردە ىسكە اسىرۋعا، اكادەميالىق الماسۋدى دامىتۋعا، پروفەسسورلاردىڭ دارىستەرى مەن عىلىمي سەمينارلارىن ۇيىمداستىرۋعا، سونداي-اق ماگيسترانتتار مەن دوكتورانتتاردىڭ بىرلەسكەن زەرتتەۋلەرىنە ينستيتۋتسيونالدىق نەگىز قالىپتاستىرادى.
رەسمي كەزدەسۋدەن كەيىن پروفەسسور چجاو جۋحان ە ۇ ۋ- دىڭ پروفەسسور-وقىتۋشىلار قۇرامى، دوكتورانتتارى، ماگيسترانتتارى جانە ستۋدەنتتەرىنە ءدارىس وقيدى.
ءىس-شاراعا جۋرناليستيكا جانە الەۋمەتتىك عىلىمدار جوعارى مەكتەبىنىڭ دەكانى قۋانتايەۆ نۋرجان قۋانتاي ۇلى دا قاتىسادى.
جاڭا كەلىسىم قازاقستان مەن قىتايدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىنداعى ءبىلىم، عىلىم جانە اكادەميالىق الماسۋ سالالارىنداعى بايلانىستى نىعايتىپ، ەكى ۋنيۆەرسيتەت اراسىنداعى ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ دامۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەلىك قازۇۋ كورەيانىڭ ەڭ بەدەلدى ەكى ۋنيۆەرسيتەتىمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك ورناتقان ەدى.