قازاقستان مەن قىتاي ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا باعدارلاماسىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى 2027-2030-جىلدارعا ارنالعان ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق باعدارلاماسىنا جانە جول كارتاسىنا قول قويىلدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى اياقتالعان سوڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى 2027-2030-جىلدارعا ارنالعان ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق باعدارلاماسىنا جانە جول كارتاسىنا قول قويىلدى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن كەلىسسوز جۇرگىزگەن ەدى.