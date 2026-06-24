KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى ترانزيتتىڭ 70 پايىزىن قامتاماسىز ەتەدى - نيدەرلاند ەلشىسى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى نيكو شەرمەرس قازاقستاننىڭ ورتا دالىزدەگى ستراتەگيالىق ءرولىن اتاپ ءوتتى. ديپلومات بۇل تۋرالى استانادا وتكەن قازاقستان-نيدەرلاند ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ II وتىرىسى اياسىندا مالىمدەدى.

    Нико Шермерс
    Фото: ҚР Сырты сауда палатасы баспасөз қызметі

    ەلشى قازاقستاننىڭ ورتا ءدالىز مارشرۋتى بويىنشا ەرەكشە ستراتەگيالىق ماڭىزىنا توقتالدى.

    - بۇگىندە قازاقستان قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى قۇرلىقتىق ترانزيتتىڭ 70 پايىزىن قامتاماسىز ەتەدى. APM Terminals سياقتى ءىرى نيدەرلاند كومپانيالارى بۇل باعىتتا اقتاۋ مەن قۇرىق پورتتارىن دامىتۋعا قازىردىڭ وزىندە ۇلەس قوسىپ وتىر، - دەدى ول.

    سونداي-اق ەلشى وتكەن اپتا عانا نيدەرلاندىدا 160 ميلليون ەۋرو تۇراتىن جاڭا كەلىسىمشارتتار جاسالعانىن حابارلادى.

    - قازاقستان ورتالىق ازياداعى ماڭىزدى ەل. بىزگە مۇناي-گازدان وزگە سالالارعا، ياعني سۋ شارۋاشىلىعىنا، اۋىل شارۋاشىلىعىنا كوشۋ ءتيىمدى. نيدەرلاند قازاقستانداعى ەڭ ءىرى شەتەلدىك ينۆەستور جانە بۇل قىزمەتتى ءالى دە جالعاستىرۋعا نيەتتىمىز، - دەپ تۇيىندەدى ءسوزىن شەرمەرس.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، ول ەلىمىز سيفرلاندىرۋ سالاسىندا نيدەرلاندىعا ۇلگى بولا الاتىنىن ايتقان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور