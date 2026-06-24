قازاقستان قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى ترانزيتتىڭ 70 پايىزىن قامتاماسىز ەتەدى - نيدەرلاند ەلشىسى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى نيكو شەرمەرس قازاقستاننىڭ ورتا دالىزدەگى ستراتەگيالىق ءرولىن اتاپ ءوتتى. ديپلومات بۇل تۋرالى استانادا وتكەن قازاقستان-نيدەرلاند ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ II وتىرىسى اياسىندا مالىمدەدى.
ەلشى قازاقستاننىڭ ورتا ءدالىز مارشرۋتى بويىنشا ەرەكشە ستراتەگيالىق ماڭىزىنا توقتالدى.
- بۇگىندە قازاقستان قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى قۇرلىقتىق ترانزيتتىڭ 70 پايىزىن قامتاماسىز ەتەدى. APM Terminals سياقتى ءىرى نيدەرلاند كومپانيالارى بۇل باعىتتا اقتاۋ مەن قۇرىق پورتتارىن دامىتۋعا قازىردىڭ وزىندە ۇلەس قوسىپ وتىر، - دەدى ول.
سونداي-اق ەلشى وتكەن اپتا عانا نيدەرلاندىدا 160 ميلليون ەۋرو تۇراتىن جاڭا كەلىسىمشارتتار جاسالعانىن حابارلادى.
- قازاقستان ورتالىق ازياداعى ماڭىزدى ەل. بىزگە مۇناي-گازدان وزگە سالالارعا، ياعني سۋ شارۋاشىلىعىنا، اۋىل شارۋاشىلىعىنا كوشۋ ءتيىمدى. نيدەرلاند قازاقستانداعى ەڭ ءىرى شەتەلدىك ينۆەستور جانە بۇل قىزمەتتى ءالى دە جالعاستىرۋعا نيەتتىمىز، - دەپ تۇيىندەدى ءسوزىن شەرمەرس.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، ول ەلىمىز سيفرلاندىرۋ سالاسىندا نيدەرلاندىعا ۇلگى بولا الاتىنىن ايتقان ەدى.