قازاقستان قىتاي قور نارىعىندا العاش رەت پاندا-وبليگاتسيالار ورنالاستىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قىتاي قور نارىعىندا يۋانمەن نوميناتسيالانعان پاندا-وبليگاتسيالاردىڭ دەبيۋتتىك شىعارىلىمىن ءساتتى جۇزەگە اسىردى، دەپ حابارلايدى ق ر قارجى مينيسترلىگى.
2026-جىلعى 26-مامىردا ورنالاستىرىلعان وبليگاتسيالاردىڭ كولەمى 3,4 ميلليارد يۋاندى نەمەسە شامامەن 500 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى. اينالىس مەرزىمى - 3 جىل، جىلدىق كۋپوندىق مولشەرلەمەسى - %1,9.
قارجى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وتىنىمدەر كىتابىن قالىپتاستىرۋ بارىسىندا وبليگاتسيالارعا سۇرانىس ۇسىنىستان ەكى ەسە اسىپ تۇسكەن.
بۇل قىتاي ينستيتۋتسيونالدىق ينۆەستورلارىنىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ تۇراقتى وسىمىنە جانە مەملەكەتتىك قارىز دەڭگەيىنىڭ تومەندىگىنە دەگەن سەنىمىن كورسەتەدى.
سونىمەن قاتار قازاقستان BBB رەيتينگى بار ەلدەر اراسىندا وبليگاتسيالاردى ەڭ تومەن مولشەرلەمەمەن ورنالاستىرىپ، رەكورد ورناتتى. بۇل كورسەتكىش AA رەيتينگى بار مەملەكەتتەردىڭ دەڭگەيىنە سايكەس كەلگەن.
- رەكوردتىق تومەن كۋپوندىق مولشەرلەمە جۇرگىزىلىپ جاتقان فيسكالدىق جانە سالىقتىق رەفورمالاردىڭ، سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىپ جاتقان ساياسي وزگەرىستەردىڭ ناتيجەسى بولدى، - دەپ مالىمدەدى مينيسترلىك.
ۆەدومستۆونىڭ اتاپ وتۋىنشە، پاندا-وبليگاتسيالاردى ورنالاستىرۋ كۆازيمەملەكەتتىك جانە كورپوراتيۆتىك ەميتەنتتەردىڭ بولاشاقتاعى شىعارىلىمدارى ءۇشىن باعدار قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مينيسترلىك بۇل مامىلەنى قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى دەپ باعالادى.
پاندا-وبليگاتسيالار بەيجىڭ قارجى اكتيۆتەرى بيرجاسى مەن استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعى بيرجاسىندا ليستينگتەن وتەدى.
قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك قارىز الۋ ساياساتى بورىشتىق پورتفەلدى ءارتاراپتاندىرۋعا، قارىزعا قىزمەت كورسەتۋ قۇنىن تومەندەتۋگە جانە حالىقارالىق ينۆەستورلاردىڭ قازاقستاننىڭ ەگەمەندى كرەديتتىك بەيىنىنە دەگەن سەنىمىن ساقتاۋعا باعىتتالعانىن مالىمدەدى.
سونداي-اق ۆەدومستۆو بۇل ورنالاستىرۋ بەكىتىلگەن سىرتقى مەملەكەتتىك قارىز الۋ باعدارلاماسى اياسىندا جۇزەگە اسقانىن اتاپ ءوتتى.
- قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەتتىك قارىز دەڭگەيى قاۋىپسىز ءارى باسقارىلاتىن شەكتە ساقتالىپ وتىر. ول ج ءى ءو- ءنىڭ 20 پايىزىن قۇرايدى. بۇل كورسەتكىش بەلگىلەنگەن 32 پايىز ليميتتەن ەداۋىر تومەن جانە الەمدەگى ەڭ تومەن دەڭگەيلەردىڭ ءبىرى سانالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىك.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق استىق وپەراتورى 2,45 ميلليارد رۋبل كولەمىندەگى حالىقارالىق وبليگاتسيالاردى جاپتى.