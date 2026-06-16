قازاقستان-قىتاي كەلىسسوزى: اتوم ەنەرگەتيكاسى بويىنشا جاڭا باعىتتار ايقىندالدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 16-ماۋسىمدا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ەنەرگەتيكا ىستەرى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ۆان حۋنچجي مىرزانىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا ساپارى اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ پەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ەنەرگەتيكا ىستەرى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ۆان حۋنچجي مىرزانىڭ تەڭ توراعالىعىمەن ازاماتتىق يادرولىق ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى قازاقستان-قىتاي بىرلەسكەن جۇمىس توبىنىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتتى.
تاراپتار اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋ سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاپ، وسى باعىتتاعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا بەيىلدىلىكتەرىن راستادى.
سەرىكتەستىكتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتۋ مەن پراكتيكالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزدىلىعى اتاپ ءوتىلدى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار كورىنىس تاپقان جانە اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ الداعى باعىتتارى ايقىندالعان حاتتاماعا قول قويدى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن قىتاي اتوم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەتىنى تۋرالى جازدىق.