قازاقستان-قىتاي شەكاراسىنداعى سانيتاريالىق باقىلاۋ قالاي جۇرگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن قىتاي وكىلدەرى مەملەكەتتىك شەكاراداعى سانيتاريالىق-كارانتيندىك باقىلاۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى، دەپ حابارلايدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى.
2026-جىلعى 7-شىلدەدە سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتاريالىق دارىگەرى سارحات بەيسەنوۆا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ باس كەدەندىك باقىلاۋ باسقارماسى سانيتاريالىق-كارانتيندىك باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋ ۇلتتىق ساراپتاما ورتالىعىنىڭ الاڭىندا ءوتتى.
- كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان-قىتاي مەملەكەتتىك شەكاراسىنداعى سانيتاريالىق-كارانتيندىك باقىلاۋ سالاسىندا تاجىريبە الماسۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تاراپتار مەملەكەتتىك شەكارانى سانيتاريالىق قورعاۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جانە سانيتاريالىق-كارانتيندىك باقىلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا تاجىريبە الماسۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.
سونىمەن قاتار پاندەميالىق قاتەرلەرگە دايىندىقتى قامتاماسىز ەتۋ، پروفيلاكتيكا جانە دەن قويۋ شارالارىنا قاتىستى حالىقارالىق مەديتسينالىق-سانيتاريالىق قاعيدالارعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
قازاقستانعا جۇمىس ساپارى اياسىندا قىتاي دەلەگاتسياسىنىڭ وكىلدەرى استانا حالىقارالىق اۋەجايىنداعى سانيتاريالىق-كارانتيندىك پۋنكتتىڭ جۇمىسىمەن تانىستى.
- كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار مەملەكەتتىك شەكارانى سانيتاريالىق قورعاۋ سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا، تاجىريبە الماسۋدى جالعاستىرۋعا جانە ءوزارا ءىس-قيمىلدى دامىتۋعا دايىن ەكەنىن راستادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودان.
ايتا كەتەيىك، فيتوسانيتاريالىق تالاپقا ساي كەلمەيتىن 6 توننا قيار رەسەيگە قايتارىلدى.