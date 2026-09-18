قازاقستان-قىتاي شەكاراسىنداعى كولىك وتكىزۋ پۋنكتتەرى جابىلادى
استانا. قازاقپارات - 25 -قىركۇيەكتە قازاقستان مەن قىتاي شەكاراسىنداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرى ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى، دەپ حابارلايدى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى.
شەكتەۋ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىندا «كۇز ورتاسى مەرەكەسىنىڭ» اتاپ وتىلۋىنە بايلانىستى ەنگىزىلەدى.
اتالعان كۇنى قازاقستان-قىتاي شەكاراسىنداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرى ارقىلى جەكە تۇلعالاردى، كولىك قۇرالدارى مەن جۇكتەردى وتكىزۋ جۇزەگە اسىرىلمايدى.
- قازاقستان- قىتاي شەكاراسىنداعى تەمىرجول وتكىزۋ پۋنكتتەرى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرادى، - دەلىنگەن كوميتەت حابارلاماسىندا.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى تاسىمالداۋشىلار مەن مەملەكەتتىك شەكارادان ءوتۋدى جوسپارلاپ وتىرعان ازاماتتاردى ۋاقىتشا شەكتەۋدى ەسكەرىپ، ساپار باعىتىن الدىن الا جوسپارلاۋعا شاقىردى.