KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان-قىتاي شەكاراسىنداعى كولىك وتكىزۋ پۋنكتتەرى جابىلادى

    استانا. قازاقپارات - 25 -قىركۇيەكتە قازاقستان مەن قىتاي شەكاراسىنداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرى ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى، دەپ حابارلايدى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى.

    шекара
    Коллаж: Kazinform / ЖИ

    شەكتەۋ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىندا «كۇز ورتاسى مەرەكەسىنىڭ» اتاپ وتىلۋىنە بايلانىستى ەنگىزىلەدى.

    اتالعان كۇنى قازاقستان-قىتاي شەكاراسىنداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرى ارقىلى جەكە تۇلعالاردى، كولىك قۇرالدارى مەن جۇكتەردى وتكىزۋ جۇزەگە اسىرىلمايدى.

    - قازاقستان- قىتاي شەكاراسىنداعى تەمىرجول وتكىزۋ پۋنكتتەرى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىسىن جالعاستىرادى، - دەلىنگەن كوميتەت حابارلاماسىندا.

    مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى تاسىمالداۋشىلار مەن مەملەكەتتىك شەكارادان ءوتۋدى جوسپارلاپ وتىرعان ازاماتتاردى ۋاقىتشا شەكتەۋدى ەسكەرىپ، ساپار باعىتىن الدىن الا جوسپارلاۋعا شاقىردى.

    قوعام ىقپالداستىق
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور