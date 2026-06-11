قازاقستان مەن قىتاي ۋشۋ سپورتى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - سپورت سالاسىنداعى بايلانىستى تەرەڭدەتۋ ماقساتىندا «ۋشۋ دوستىقتى نىعايتادى: وركەنيەتتەر ديالوگى» ءىس-شاراسى ءوتتى. جيىندا قازاقستاندىق جانە قىتايلىق ۋشۋ شەبەرلەرى كوپشىلىككە ونەرىن پاش ەتىپ، اتالعان سپورتتىڭ ءادىس-تاسىلدەرىن كورسەتتى.
سونىمەن قاتار، باسقوسۋدا ماماندار ۋشۋدىڭ ماڭىزى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى. ولاردىڭ سوزىنشە، اتالعان سپورت قوس مەملەكەت اراسىنداعى جان-جاقتى سەرىكتەستىككە، ءوزارا قارىم-قاتىناسقا وڭ اسەرىن تيگىزەدى.
- بۇل كەزدەسۋ ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن قارىم-قاتىناستى نىعايتىپ، ۋشۋ ونەرىن دامىتۋعا، تاجىريبە الماسۋعا جانە بولاشاقتاعى بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى. قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تەك ەكونوميكا، ەنەرگەتيكا، ساۋدا نەمەسە كولىك سالالارىمەن شەكتەلمەي، مادەني جانە سپورتتىق باعىتتاردى دا قامتىپ وتىر، - دەدى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى امانباي نۇرمۇحانبەتوۆ.
سونىمەن بىرگە، ول ۋشۋدىڭ تاريحىنا توقتالدى. اتالعان سپورت - عاسىرلار بويى جەتىلىپ، بۇگىنگە جەتكەن مادەني مۇرا.
ۋشۋ - تەك جاۋىنگەرلىك ونەر نەمەسە سپورت ءتۇرى عانا ەمەس، ادامنىڭ جان دۇنيەسى مەن ءتان ساۋلىعىن ۇيلەستىرەتىن، ىزگىلىككە، تارتىپكە، ءوزىن-ءوزى جەتىلدىرۋگە ۇندەيتىن ومىرلىك فيلوسوفيا. سوندىقتان الەم حالىقتارى اراسىندا كەڭ تارالعان.
- قازاقستان ءۇشىن ۋشۋ جاڭا سپورت باعىتى رەتىندە دامىپ كەلەدى. قازاقستاندىق سپورتشىلار ۋشۋ بويىنشا ازيا جانە الەمدىك دەڭگەيدەگى جارىستارعا قاتىسىپ ءجۇر. ولار حالىقارالىق جارىستاردا جوعارى ناتيجە كورسەتىپ، الەمدىك جانە قۇرلىقتىق دودالاردا ەل نامىسىن ابىرويمەن قورعاپ ءجۇر، - دەدى امانباي نۇرمۇحانبەتوۆ.
ال قىتايدىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى حان چۇڭلين جيىندا قازاق جانە قىتاي سپورتشىلارىنىڭ بىرلەسىپ ونەر كورسەتۋى مادەني بايلانىس پەن دوستىقتىڭ سيمۆولى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قىتايدىڭ ۋشۋى مەن قازاقتىڭ ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنىڭ ەرەجەلەرى وزگەشە بولعانمەن، رۋحاني جاعىنان ۇقسايدى. سەبەبى، ولار ادامدى فيزيكالىق تۇرعىدا كۇشەيتىپ، مىنەزىن شىڭدايدى، قايسار ەتىپ قالىپتاستىرادى. بۇگىن قىتاي مەن قازاقستاننىڭ ۋشۋ بويىنشا سپورتشىلارى شەبەرلىگىن ءبىر كىلەمدە، بىرگە كورسەتتى. مۇنداي ءىس-شارالار دوستىقتى نىعايتادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۋشۋدان تاريحي التىن العان سپورتشى جەتىستىگىنىڭ سىرىن ايتقانىن جازعانبىز.
اۆتورلار
الپامىس فايزوللا