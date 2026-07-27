قازاقستان مەن قىتاي بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىك سالاسىندا حالىقارالىق زەرتحانا اشتى
استانا. KAZINFORM- قازاق ۇلتتىق اگرارلىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ (KazNARU) بازاسىندا قىتاي عىلىم اكادەمياسىنىڭ اكادەميگى گاۋ فۋ اتىنداعى حالىقارالىق زەرتحانانىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جاڭا عىلىمي ورتالىق KazNARU، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسى، جىجياڭ ۋنيۆەرسيتەتى جانە قىتاي عىلىم اكادەمياسىنىڭ ميكروبيولوگيا ينستيتۋتى اراسىندا جاسالعان ۇزاق مەرزىمدى عىلىمي ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم اياسىندا قۇرىلدى.
حالىقارالىق زەرتحانا قازاقستان مەن قىتايدىڭ بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىك، ميكروبيولوگيا جانە «ءبىرتۇتاس دەنساۋلىق» (One Health) تۇجىرىمداماسى باعىتىنداعى بىرلەسكەن عىلىمي زەرتتەۋلەرىن جۇزەگە اسىراتىن نەگىزگى عىلىمي الاڭ بولماق.
زەرتحانادا جاڭا جانە قايتا تارالىپ جاتقان ينفەكسيالىق اۋرۋلاردى زەرتتەۋ، زوونوزدىق ينفەكسيالارعا مونيتورينگ جۇرگىزۋ، مولەكۋلالىق دياگنوستيكا مەن گەنومدىق زەرتتەۋلەردىڭ زاماناۋي ادىستەرىن ازىرلەۋ جانە وندىرىسكە ەنگىزۋ، سونداي-اق بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان تەحنولوگيالاردى جاساۋ جانە جەتىلدىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
- حالىقارالىق زەرتحانانىڭ اشىلۋى قازاقستاندىق عالىمدارعا قىتايدىڭ جەتەكشى عىلىمي ورتالىقتارىمەن بىرلەسكەن زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە، وزىق تەحنولوگيالار مەن حالىقارالىق عىلىمي ىنتىماقتاستىق جەلىلەرىنە قول جەتكىزۋگە جول اشادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بىرلەسكەن جوبالار قازاقستاننىڭ عىلىمي الەۋەتىن نىعايتىپ، بيولوگيالىق قاۋىپسىزدىك سالاسىندا وزىق عىلىمي ازىرلەمەلەردى ەنگىزۋدى جەدەلدەتەدى. سونىمەن قاتار بۇل باستاما وتاندىق عالىمداردىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ، ۆەتەريناريا جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى باعىتىنداعى جاھاندىق عىلىمي مىندەتتەردى شەشۋگە بەلسەندى قاتىسۋىنا ىقپال ەتەدى.