قازاقستان مەن قىتاي اۆتوتاسىمالعا ارنالعان رۇقسات بلانكىلەرىن شەكتەۋسىز الماسۋعا كەلىستى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭ قالاسىندا حالىقارالىق اۆتوموبيل تاسىمالدارى جونىندەگى قازاقستان-قىتاي بىرلەسكەن كوميتەتىنىڭ وتىرىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستاندىق دەلەگاتسيانى قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگىنىڭ اۆتوموبيل كولىگى جانە كولىكتىك باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى باستاپ باردى.
دەلەگاتسيا قۇرامىنا ق ر ق م مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى مەن «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق وكىلدەرى دە كىردى. وتىرىس بارىسىندا تاراپتار حالىقارالىق اۆتوموبيل تاسىمالدارىن دامىتۋعا قاتىستى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلادى. اتاپ ايتقاندا، رۇقسات بەرۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، شەكارا ماڭى ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جانە جولاۋشىلار تاسىمالى باعىتتارىنىڭ جەلىسىن كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار جىل سوڭىنا دەيىن شەتەلدىك رۇقسات بلانكىلەرىن ساندىق شەكتەۋسىز بەرۋ فورماتىنا كوشۋگە كەلىستى.
سونىمەن قاتار، قازاقستاندىق جانە قىتايلىق تاراپتاردان «نۇر جولى» وتكىزۋ پۋنكتىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. بۇدان بولەك، بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتىڭ سوڭىنا دەيىن WeChat Pay تولەم سەرۆيسى ارقىلى اقىلى اۆتوموبيل جولدارىندا جول ءجۇرۋ اقىسىن تولەۋ فۋنكتسيونالىن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. تاراپتار ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، حالىقارالىق اۆتوموبيل تاسىمالدارى سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەندەرىن ءبىلدىردى.
