قازاقستان مەن قىتاي اتوم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەدى
استانا. KAZINFORM – ق ر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ليۋ جينمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
اگەنتتىك مالىمەتىنشە، كەلىسسوزدەر بارىسىندا اتوم سالاسىنىڭ الەۋەتىن دامىتۋ، عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق باعىتتارى، يننوۆاتسيالار جانە كادرلار دايارلاۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
- تاراپتار ەكىجاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتىپ، اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋ سالاسىنداعى بىرلەسكەن جۇمىستى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەندىكتەرىن راستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ ۇلتتىق وپەراتورى ۇعىمى ەنگىزىلەتىنىن جازعان ەدىك.
سونىمەن قاتار، قازاقستان اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ اياسىندا العاشقى ستانسيالار ءۇشىن III+ بۋىنداعى زاماناۋي رەاكتورلىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى حابارلاندى.