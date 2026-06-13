KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان مەن قىتاي اتوم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەدى

    استانا. KAZINFORM – ق ر اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ليۋ جينمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.

    ا
    Фото: ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттік

    اگەنتتىك مالىمەتىنشە، كەلىسسوزدەر بارىسىندا اتوم سالاسىنىڭ الەۋەتىن دامىتۋ، عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق باعىتتارى، يننوۆاتسيالار جانە كادرلار دايارلاۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

    - تاراپتار ەكىجاقتى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتىپ، اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋ سالاسىنداعى بىرلەسكەن جۇمىستى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەندىكتەرىن راستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ا
    Фото: ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттік

    وسىعان دەيىن اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ ۇلتتىق وپەراتورى ۇعىمى ەنگىزىلەتىنىن جازعان ەدىك.

    سونىمەن قاتار، قازاقستان اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ اياسىندا العاشقى ستانسيالار ءۇشىن III+ بۋىنداعى زاماناۋي رەاكتورلىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋدى جوسپارلاپ وتىرعانى حابارلاندى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور